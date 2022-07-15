獨／台鐵留才方案曝！副局長以下主管全加薪　獨漏他們全炸鍋

▲台鐵加薪留才方案出爐，卻沒看到列車長和站務員加薪案引炸鍋 。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年公司化，工會爭取加薪留住人才，最新留才方案曝光，8千多名關鍵性職務基層人員將加發津貼，中低階主管加給增2300元到5300元不等；高階主管除台鐵局長外，各級主管都有加薪，唯獨沒看到站務員和列車長，讓部分員工炸鍋，痛批為何高階主管不用從事危險工作能加薪，站務員和車長卻沒有。

台鐵部分員工薪資僅2.5萬到2.6萬多元，113年將轉型公司化，基層技術關鍵人才恐留不住，工會爭取加薪，台鐵最新研擬留才方案出爐，根據《東森新媒體ETtoday》取得資料顯示，留才方案將針對8,247人名關鍵基礎人力將發給「關鍵職務津貼」，以支領危險職務津貼者為適用對象，包含監工、檢查員、司機員、調車工等關鍵職務人員，發給「關鍵職務津貼」。

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▲台鐵留才加薪方案出爐。（圖／記者李姿慧翻攝）

此外，中低階主管因加給少，但背負重大責任，導致不少台鐵員工不願承擔主管職，留才方案也規劃調整中低階主管加給，由目前3,700元至5,550元調整為6,000元至10,000元，其中副段長、副隊長等，主管加給由5,550元，調整至10,000元，加薪4,450元；主任（廠、段）主管加給由3,700元，調整至9,000元，加薪5,300元；三等站長、各類副主任等主管加給由3,700元，調整至7,000元，加薪3,300元；替班站長、副站長，主管加給由3,700元，調整至6,000元，加薪2,300元。

除關鍵基礎人力和中低階主管都有加薪外，台鐵局高階主管除局長外，也幾乎全面加薪，其中副局長主管加給從14,760元加為16,000元，加薪1,240元，處長主管加給從11,080元加為13,000元，加薪1,920元。

▲台鐵留才方案曝光，高階主管也納入加薪。（圖／記者李姿慧翻攝）

該份資料外流後，讓台鐵部分基層員工炸鍋，包括車站站務員和列車長、車長都看不到加薪，員工痛批，長官不臨軌可加薪，現場司機、調車工等都臨軌也加薪了，為何車長也要臨軌調車、貨場接車，卻沒調薪，車長全炸了，列車長和車長可以不要負責調車責任嗎，站務員也都沒加薪，這調薪方案無法接受。

對此，台鐵工會理事長陳世杰表示，根據今外流的台鐵留才方案，關鍵性職務有8千多人可加津貼，工會爭取加5千元；另外還有基層主管加給，鼓勵員工承擔基層主管責任，另外工會也已向台鐵局爭取所有基層調薪，該部分還沒有列入，造成運務和車站人員基層反彈，可能交通部和行政院還有意見，還再談，針對基層人員薪資不及3萬元應該要調整，交通部和台鐵局傾向同意，但相關幅度還在談。

台鐵工會秘書吳長智強調，基層員工絕對都會加薪，工會會爭取到底，沒有加薪一定造反。

對此，台鐵局尚未有回應。