國旅補助明上路！台鐵加碼祭4大鐵道振興優惠　最多折2800元

▲環島之星。（圖／易遊網提供）

記者李姿慧／台北報導

7/15振興國旅上路，民眾住宿最多可折抵1300元，預期暑假將迎來報復式旅遊，台鐵今也宣布祭「夏日振興優悠遊」4大鐵道振興旅遊方案，包括環島之星和郵輪式列車行程，住房再折扣1300元外，加碼早鳥優惠最高再省1500元，最多可便宜2800元。

振興國優惠明起上路，台鐵局也宣布推出「夏日振興優悠遊」，台鐵表示，隨著本土疫情日漸趨緩，民眾踴躍施打疫苗，於夏日來臨之際政府推出觀光旅遊補助方案，迎來國內觀光旅遊曙光，台鐵局亦推出多項振興鐵道旅遊方案，期提升市場熱絡度，增加旅客多樣性選擇。

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台鐵規劃推出4大鐵道旅遊優惠，包括，第一，環島之星指定遊程與郵輪式列車系列行程，每房再折扣1300元。郵輪式列車早鳥優惠最高再省1500元，民眾可上易遊網官網訂位。第二優惠則祭出雄獅旅遊藍皮解憂號系列行程，指定團體行程加贈藍皮限定款陶瓷磁鐵好禮。

▲藍皮解憂號。（圖／記者彭懷玉攝）

第三，台鐵TR-PASS三日券自8/1至12/31(以購票日認定)購票享票價優惠，TR-PASS三日券一般版全票原價1,800元，優惠價為1,500元；優待票包括孩童、敬老、愛心等900元，再優惠為800元。TR-PASS三日券4人同行版原價4,200元，優惠價為3,200元。

▲藍皮解憂號。（圖／雄獅旅遊提供）

第四大優惠則由台鐵各車站包括台北、萬華、板橋、南港、台中、新左營、屏東、潮州等車站商場商家業者，推出各自專屬如會員來店禮、消費滿額贈、抽獎、餐飲、住宿等相關優惠活動，響應政府振興方案。

台鐵提醒，民眾在車站消費及搭乘列車應配合中央疫情指揮中心指引，注意社交安全距離及配戴口罩，台鐵局將持續加強車站清消，提供民眾放心安全的旅遊環境。