拒借基隆站廣場辦辯論會挨批雙標　台鐵：涉政治活動不出借

▲台鐵基隆站。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

基隆市長參選人陳薇仲與謝國樑原定昨(13日)在基隆火車站舉辦首場市政辯論會，卻臨時遭台鐵拒絕，陳、謝兩人痛批台鐵雙標、以為回30多年前初解嚴的時期。對此，台鐵今表示，根據規定，台鐵場地出借若涉及政治性和政黨活動足以影響旅客出入，將不出借，該活動違反租借規定因此婉拒。

時代力量基隆市長提名人陳薇仲昨透過新聞稿表示，上週活動籌備期間，團隊曾電詢台鐵基隆站詢問借用南站1樓廣場辦理市政辯論及市政討論相關活動，台鐵回應在不阻礙行人通行空間、活動不使用站內電源系統及架設固定硬體設備狀況下即可使用，11日接獲台鐵來電告知，因上級單位指示政治活動不得於站體周邊辦理，活動不得使用南站1樓空間。

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陳薇仲表示，該活動不涉及造勢也未動員群眾，僅就辯論主題交通與社福討論，並提到過去許多議題相關活動也在站體周邊舉行，如「反萊豬顧健康公投環島列車」啟航、「基隆捷運變劫運」記者會等，但台鐵仍表達強烈反對，對比去年民進黨在同樣地點聚集50人舉辦「4個不同意」公投宣講，更顯諷刺，只有無奈與遺憾。

台鐵則今則回應表示，據基隆站紀錄，7月5日有位曾先生以電話口頭向車站總務人員詢問，無償借用基隆站南站一樓廣場，辦理與市民互動活動事宜，惟並未清楚敘明實際活動內容，站方以為其為公益活動，因此回復可以申辦，7月11日站方獲悉該活動係找各市長參選人作市政議題辯論，具政治活動性質，有違本局場地租借規定，即通知曾先生予以婉拒。

台鐵強調，依據「台鐵局場地短期出借作業須知」第六點「申請手續」之第七項規定：婚喪喜慶、政治性、政黨包括如選舉、政治性演講、造勢等活動或其他足以影響旅客出入、營運設施安全、本局形象及周邊環境安寧之活動，不予出借。爰此，臺鐵局站區、站外廣場及空地等場地，如有涉及選舉等相關活動，基於行政中立之原則，均不予出借。