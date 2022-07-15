音JOY鐵花尋寶祭活動今起動　導入數位應用打造台東新玩法

▲音JOY鐵花尋寶祭活動今起動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年夏天由LINE FRESH集結台東市區鐵花商圈發展協會、台灣好基金會x鐵花村音樂聚落‧慢市集，在鐵花音樂新聚落一起推動「音JOY鐵花尋寶祭」，15日正式啟動，副縣長王志輝特別代表縣長饒慶鈴出席，並給予高度肯定，希望透過新世代的創意企劃落地，將在地音樂文化、特色元素與店家資源作整合並導入數位應用，為台東鐵花新聚落注入新玩法。

LINE FRESH「音JOY鐵花尋寶祭」活動自7月15日至8月7日在鐵花音樂新聚落展開，並於今日下午2點舉行啓動記者會，由台東縣政府副縣長王志輝出席活動，並表示，鐵花商圈位於市中心，集結特色巿集與飲食美食及藝文展演活動，吸引許多旅客到訪感受台東的慢活氣息。

此項活動由台東市區鐵花商圈發展協會、台灣好基金會x鐵花村音樂聚落‧慢市集與LINE FRESH合作，集結在地特色店家共21家業者，在暑假期間共同一起推動，把台東鐵花新聚落豐富的藝文氣息、獨具特色的音樂性活動與在地優質的店家融合在一起，給廣大用戶創造鐵花新聚落的數位新體驗。

凡到台東鐵花商圈旅遊的民眾，可透過「台東市區鐵花商圈」LINE官方帳號進行尋寶任務，透過完成各項任務後，即有機會獲得當地著名美食、特色旅宿、伴手禮等專屬優惠，以及LINE POINTS等多項好禮。