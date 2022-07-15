炎炎夏日落實冷氣節能減碳小技巧　省電又省錢

▲建築物外牆種植爬藤植物，能阻擋陽光直射、遮蔭隔熱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近來高溫籠罩全台，用電需求倍增，用電量不斷創下歷史新高，冷氣成為酷熱天氣下的必備品，台東縣環境保護局提醒民眾冷氣溫度設定範圍以26-28℃為宜，並搭配電風扇使用、定期清洗濾網、避免重複開關等小技巧，來提高空調使用效率，添購冷氣裝備時亦可選擇更節能的產品，讓生活更能落實節能減碳，更能為自己省下不少的電費支出。



台東縣政府針對轄內的一般住宅辦理「節能設備汰換補助計畫」，輔導所轄一般住宅汰換老舊設備，並選用更節能省電的家電用品，在生活中更輕鬆落實節電。根據統計，108至109年縣內一般家庭節能家電共汰換冷氣4,163台、電冰箱2,228台，總共節約電度數達640萬度，若依去年夏月（6月至9月）期間每戶平均用電433度計算，至少可供約1萬4千8百戶家庭每月用電量，節電成效可觀，希望推動及宣導節電方式，加強民眾更加注重住宅用電使用情形，改變用電行為，讓全民成為節能種子，將節電概念融入日常生活習慣。

環保局說明，單台冷氣設定溫度每調高1度就能省下6％的用電，1年可減少約26公斤二氧化碳，且在台灣每台冷氣平均1年開1200個小時，以此時數計算，並以總冷氣能力都是2.8kW的冷氣機進行比較，第5級能效的年總耗電量是900度，1年電費約4320元，第1級能效的年總耗電量則僅491度，1年電費約2357元，由此可見，選用良好的節能產品可以省下不少電費。

此外，濾網定期清洗減少髒污附著，可使窗型冷氣省下約2-5%、分離式冷氣約10%的用電，1年可減少約75公斤二氧化碳排放。另外，每開1次冷氣，壓縮機運轉耗電量大約就需要1.3度，因此，建議各位民眾若是離開時間在半小時內，可以選擇送風模式，不要重複開關冷氣造成耗能。

環保局呼籲，除了改變用電習慣，也鼓勵民眾實踐如建築物外牆種植爬藤植物，能阻擋陽光直射、遮蔭隔熱，選購淺色窗簾減少吸熱，使用隔熱建材可降低熱傳導等建築降溫方法，選擇節能效率更好的家電產品，自然而然達到省電效果，共同為節能減碳盡一份心力。