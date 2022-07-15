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高普考首日　台東考區到考率65.11％

▲高普考首日台東考區到考率65.11％。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲高普考首日台東考區到考率65.11％。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

111年公務人員高等考試三級考試暨普通考試舉行，普通考試於15日至16日登場，高等考試三級接續於7月17日至19日舉行，台東考區設於東海國中，台東考區典試委員伊萬·納威在副縣長王志輝陪同下巡視考場，並向試務人員表達慰勉之意，同時東海國中校長賴亮禎即將在8月1日榮退，伊萬·納威委員及副縣長王志輝分別代表考選部與縣府致贈紀念品、花束，感謝賴校長多年來對國家考試試務工作的支持。

公務人員高等考試三級考試暨普通考試分別在台北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖等13個考區，連續舉行5天。今日上午台東考區典試委員伊萬·納威，前往東海國中考場巡視及慰問試務工作人員，並瞭解考生應考與試場安排的情形，伊萬·納威對試場秩序良好與工作人員的辛勞表示肯定與嘉許，同時也感謝東海國中能夠提供有冷氣非常舒適的考試環境，讓所有的考生在炎熱的夏天，可以從容輕鬆的應試。

由於此次試場協辦學校東海國中校長賴亮禎即將於8月1日榮退，是任內協辦最後一場考試，賴亮禎服務年資長達42年，並於民國98年起至今，分別擔任新生國中及東海國中校長，任內大力協助辦理國家考試，尤其近3年來COVID-19疫情籠罩下，試務工作更為繁雜，都能順利完成。考選部及縣政府為感謝賴校長對國家考試試務工作的支持，分別由伊萬·納威典試委員代表致贈退休紀念品；及王志輝副縣長致贈花束，同時祝福賴校長退休生活豐富精采。

人事處表示，今年台東考區普考報名人數364人，編排17間試場；高等考試三級考試報名人數379人，編排17間試場；其中，首先登場的普考，首日到考人數237人，缺考人數127人，到考率65.11％，台東考區為配合考選部提供應考人較舒適之應試環境，東海國中試場全面使用冷氣教室，試場內室溫統一設定為26-28度，並提醒應考人可自行斟酌攜帶長袖衣物，應考人如對冷氣運轉聲音較為敏感，亦可自行評估攜帶耳塞，惟戴耳塞應經監場人員同意，檢查後方可使用。

此外，縣府安排多班免費接駁車服務，方便應考人往返火車站與考場之間，請多加利用，並祝福應考人金榜題名！接駁車班次如下：7月16日15:45：東海國中→台東火車站，1班次。7月16日17:40：台東火車站→康橋飯店→福康飯店→公教會館→東海國中，1班次。7月19日15:15：東海國中→台東火車站，1班次。

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