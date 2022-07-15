快訊／首例本土社區BA.5「接種過三劑疫苗」　20多歲女近半年沒出國

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心說明，今日公布之本土Omicron BA.5個案，為北部20多歲女性，已接種3劑疫苗，近半年無出入境紀錄，曾於今(2022)年5月中旬確診並康復。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名女性是首例本土社區個案，與父母3人已隔離期滿。而重複感染定義公布後，指揮中心已接獲525例通報，本案亦為首例重複感染BA.5個案。

本次因同住家人分別於7月3日、7月5日確診，個案亦於7月5日出現流鼻水等症狀，7月6日快篩陽性，並至醫院進行PCR採檢，後續定序結果為 Omicron BA.5。目前該名個案及確診家人皆已隔離期滿，已掌握密切接觸者5人，均快篩陰性，衛生局已安排PCR採檢。

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▲指揮中心公布首例本土BA.5社區感染個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力；世界衛生組織（WHO）於今年7月13日資料指出，目前全球BA.4 及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，其中BA.5快速增加，佔比約為50%，BA.4佔比則上升至14%。

指揮中心進一步表示，迄今已至少89個國家通報 BA.5變異株感染病例，並已於美國、英國、法國、德國等歐美多國成為主流株，造成疫情快速回升、住院數增加等情形，且於葡萄牙發現再次感染病例佔比增加，鄰近新加坡、日本、韓國、中國大陸、香港、紐西蘭、澳洲、泰國、印尼及越南等均報告社區感染病例，疫情亦漸升溫。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。另外，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。指揮中心呼籲民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。