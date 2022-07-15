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大陸 大陸焦點 特派現場

浙江連6日最高溫超攝氏40度　多地啟動增雨作業拚「降溫」

▲杭州動物園,增雨作業火箭。（圖／CFP）

▲浙江連日出現攝氏40度高溫，杭州動物園內的小貓熊在冷氣房裡避暑。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸浙江一帶連續6日最高溫超攝氏40度，民眾直呼吃不消，甚至出現恐導致器官衰竭的熱射病患者。對此，在持續高溫晴熱天氣下，浙江湖州市、台州臨海市等地近日啟動人工增雨作業拚降溫。據了解，人工增雨主要透過發射火箭或高山煙爐燃煙，將催化劑送到雲層，促進小水滴快速集結，形成大水滴，達到增加降水的效果。

▲杭州動物園,增雨作業火箭。（圖／CFP）

▲火箭彈人工增雨作業車。（圖／杭州發佈）

《澎湃新聞》報導，從7月9日開始，浙江已連續6天最高氣溫超過40℃，最高溫出現在10日的溫州永嘉，達41.4℃，省會杭州12至14日已連續三天最高氣溫超過40℃。至15日中午，浙江各地當天共發佈高溫紅色預警27條。

浙江省氣象科普宣傳中心副主任阮小建表示，人工增雨需要雲的厚度超過2公里，缺乏冰晶但擁有豐富的水汽，雲體外有充足水汽補給，「人工增雨非人工降雨，氣象部門不是魔術師，不可能在晴空萬里中變出雨來，但可以在有降雨條件的前提下，藉由發射增雨火箭等，讓雨下得大些。」

公開資訊顯示，麗水青田、遂昌12日公告，當日起實施人工影響天氣作業，有效範圍為以作業點為中心、半徑10公里的區域；金華磐安、麗水縉雲、紹興嵊州13日公告，開始適時開展人工增雨作業，使用設備為BL車載式火箭發射系統；紹興新昌、金華永康、衢州市等地14日稱，將根據天氣和空域條件適時開展人工增雨作業。

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