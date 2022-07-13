上海飆到40.9度！　再次追平149年最熱紀錄

▲上海飆高溫40.9度 。（圖／翻攝 上海市天氣）

記者任以芳／綜合報導

上海今（13日）再度打破高溫紀錄，根據上海徐家匯站14時30分偵測到紀錄，氣溫高達到40.9℃，再次追平當地149年以來最高氣溫紀錄。

此外，上海中心氣象台今11時55分更新高溫橙色預警訊號為高溫紅色預警信號，預計中心城區、浦東、嘉定等地今天炎熱在線，並且大部地區夜間的氣溫也普遍可達30℃左右。資料顯示，上海上一個40度的高溫，是5年前的2017年7月21日，當時氣溫也是40.9度。

今年上海35℃以上高溫天數累計已達14天，37℃以上8天，40℃及以上2天；7月5日起已出現9天的持續高溫天氣。 預計未來3到4天高溫持續，預計明14日最高氣溫可達39到40℃。

根據上海1873年有氣象記錄以來，總共出現過15個40℃以上的極端酷熱天氣，其中1934年2天、2009年1天、2010年1天、2013年5天、2016年2天，2017年3天。

至於今年是上海高溫紅色預警發佈最早的一年，也是上海歷史上最早的40℃。上一個最早發布的40度高溫出現在，88年前的1934年7月12日。

▼ 上海最早發布40度紀錄有5次，最早一次是1934年。（圖／翻攝 上海市天氣）