重慶飆42度高溫　完工2年紀念館屋頂整片直接「熱塌」

記者魏有德／綜合報導

大陸重慶11日至13日高溫不下，最高飆升至攝氏42度，氣象台發出紅色預警。位於南濱路的重慶故宮文物南遷紀念館1號館受高溫影響，整片屋頂直接熱化坍塌，瓦片耐不住熱度剝落，造成嚴重損壞。紀念館緊急發出通知，為保障遊客安全臨時閉館，待修復完成後再恢復開放。

▲重慶故宮文物南遷紀念館1號館屋頂垮塌，現場拉警封鎖線。（圖／翻攝封面新聞）

《中國經濟周刊》報導，重慶故宮文物南遷紀念館位於南濱路，隔江便是重慶朝天門來福士廣場，且該位置高海拔的建築物較少，四周空曠，缺少遮蔽，加之重慶故宮文物南遷紀念館整體為黑色，確實非常容易造成頂部溫度飆升的情況。

附近民眾表示，10號就已經看到瓦片出現脫落，也就是說，重慶故宮文物南遷紀念館的屋頂被「熱化了」。有民眾提到，紀念館大門口旁發生坍塌的1號建築外已經拉起封鎖線，圍上約1公尺高的擋板，屋頂的瓦片已經大範圍散落在地上，僅憑借幾十根鋼管支撐屋頂。

▲紀念館1號館瓦片脫落後出現的防水材質。（圖／翻攝封面新聞）

從空中鳥瞰，脫落後的屋頂出現「雨虹」字樣，主要為防水材料，業內人士透露，屋頂應該是防水材料、防水瀝青及瓦片的建築順序，而這樣的結構方式並不是常見工藝，可能比較「創新」，「應該是考慮重慶多雨的潮濕氣候，但並未考慮重慶的高溫。」

▲重慶故宮文物南遷紀念館1號館緊急關閉修繕。（圖／翻攝封面新聞）

這間故宮文物南遷紀念館是由著名建築師張永和設計，在安達森洋行舊址量身定製修繕設計方案，堅持以「原材料、原工藝、原形制、原做法」為修繕原則，並於2020年6月修繕完成並通過專家驗收。