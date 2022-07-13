「熱帶擾動逼近」對台影響曝！專家示警：北台灣連3天迎極端高溫

▲今日西半部山區有午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

近日太平洋高壓勢力較強，導致熱帶系統難以發展為颱風，天氣職人吳聖宇表示，不成形的熱帶擾動90W正在接近中，預計明日靠近台灣附近後就會消散，並導致天氣較不穩定，午後雷雨會有較大雨勢。另提醒，週五到週末中南部、東部有較大午後雷雨，北部則會特別高溫。

吳聖宇在臉書貼文表示，不成形的擾動90W正在接近，受到垂直風切的影響，90W低層環流中心向北北西轉北移動，接近台東、恆春半島，但是深對流雲系被往西南方切離，低層中心外露，強度無法發展，預估最終將靠近台灣附近後趨於消散。

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▲北台灣週五起將出現特別高溫，天氣非常炎熱。（圖／記者李毓康攝）

今日各地多雲到晴，西半部山區午後有局部熱對流雷雨，明日90W靠近後消散，天氣不穩定度提高，南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方則仍是午後山區有熱對流發展擴散帶來雷雨的天氣，熱對流的發展應該會變得比較旺盛一點，有可能出現局部短時較大雨勢。

週五到週末期間高壓勢力減弱，雲嘉以南地區一整天斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，中南部、花東山區的午後熱對流發展也可能比較旺盛，有出現短時較大雨勢的機會。

然而北部、東北部受到西南風過山下沉作用影響，將引發增溫效果，這幾天北部有可能出現特別高的溫度，台北市的高溫預測已經到了37度，甚至有可能會更高。