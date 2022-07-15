歇業咖啡廳變德州撲克賭場　他扣客兼發牌...11賭客落網

記者邱中岳／台北報導

北市大安分局鎖定轄區內1家歇業咖啡廳，常常有不明年輕男女進出，最後探訪發現裡面竟然在地下室暗營「德州撲克」賭場，於是前往查緝，最後發現咖啡廳老闆因疫情關係，咖啡廳暫停營業，但卻將地下室改裝成德州撲克賭場，出租給賭客使用，賭客花1千元場地費就可以入場。

警方調查，35歲的陳姓咖啡廳老闆，因疫情關係咖啡廳暫停營業，但是卻將地下室改裝成德州撲克賭場，給25歲的賴姓男子使用，賴姓男子找來10名友人大玩德州撲克，並自己充當荷官發牌。

▲停業咖啡廳地下室變德州撲克賭場，賭客花1千元進場參賽。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方見時機成熟，在深夜時分前往攻堅，當場逮捕賴男在內等11人，當場在桌上發現40多萬元的籌碼，並起獲4千元抽頭金以及賭具等證物，訊後依照賭博罪嫌將一干人等送辦。

據悉，咖啡廳老闆事後到案表示，因為咖啡廳受疫情打擊，生意不如以往，入不符出的狀況下，將場地租借給賴姓男子，由賴姓男子透過網路邀約，負責找人來玩。

▲咖啡廳老闆提供地下室當德州撲克賭場，賴男負責扣客兼荷官發牌。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓老闆也透露，每個進場人頭只要花1千元場地費，就可以進入地下室參加賭局，場地費用也由陳、賴2人均分。警方也呼籲，應多從事正當休閒娛樂，必免沈溺賭博衍生治安事件等問題。