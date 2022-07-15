冷血殺手背景曝！邊坡零工因腎結石失業　老鄰居不相信：他很乖

記者唐詠絮、黃資真／南投報導

南投康建生技公司昨（14）日發生駭人槍擊案，造成4死1重傷悲劇，56歲李姓嫌犯稍早在台中一家養生館遭到逮捕。前往李嫌南投住家，只見其鐵捲門拉下，不過附近鄰居對於李嫌犯下殺人案感到驚訝，表示他平常就與他人相處融洽。

▲ 康建生技公司槍擊4死案，兇嫌在台中一間養生館被逮。（圖／記者陳以昇攝）

▲李嫌南投老家拉下鐵門。（圖／記者唐詠絮攝）

李嫌住家附近的鄰居表示，李嫌已婚，育有2女1子，2個女兒都已結婚離家，兒子也在外工作，李嫌曾在2年前去國道從事邊坡工作，歷經2次腎結石開刀手術後，便沒有再找工作，待在家裡養身體。

對於李嫌犯下槍擊殺人案，多名鄰居紛紛驚訝回應「看不出來」、「不可能」，平常李嫌就與大家相處融洽也很乖，他有時也會幫助他人，平常跟李嫌聊天時也不會提到抱怨公司的事情，讓鄰居們都無法接受。

▲附近鄰居聽聞李嫌犯下殺人，紛紛驚呼不可能。（圖／記者唐詠絮攝）

警方於今（15）日下午1時50分在台中中清路一處養生館逮捕到李姓槍手，據了解，李嫌當時藏匿於養生館夾層被警方活逮，而李嫌見到大批媒體，竟露出詭異笑容大聲呼喊，「我要報仇，我有深仇大恨，我是報仇殺人的」，模樣相當囂張。目前李嫌正準備被帶回調查，全案正積極偵辦中。