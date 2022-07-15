反擊「北北桃抄跑連線」　民進黨：朱立倫才是落跑王

▲民進黨發言人、立委林靜儀。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨今（15日）質疑，民進黨北北桃市長參選人陳時中、林佳龍、林智堅是「抄跑連線」，不僅論文抄襲還落跑；對此，民進黨發言人林靜儀回應，每到選舉，國民黨就只會用潑髒水、貼標籤的手段，來弄臭對手，拉低選戰的層次，而不是正當提出政見給人民做決定選擇，此外，國民黨要攻擊前，應先請教落跑次數最高紀錄保持人，「北北桃全面落跑王」、國民黨主席朱立倫，免得打臉自家黨主席。

林靜儀指出，若按照國民黨「落跑的邏輯」，朱立倫從政以來落跑的紀錄才是貨真價實的落跑，如2001年立委任期未滿就跑去選桃園縣長、2009年從桃園縣長落跑去當行政院副院長、2010年行政院副院長當不到1年，就落跑選新北市長、2015年，新北市長連任不到9個月，就上演「換柱」大戲，跑去選總統，朱立倫落跑紀錄次數之多，可說是無人能出其右，落跑足跡遍及北北桃，堪稱是真正的「北北桃全面落跑王」。

林靜儀諷刺說，2018年帶動全國韓流的高雄市前市長韓國瑜，高雄市長當選不到半年，就跑去選總統，創下空前絕後的落跑最速的紀錄，若以國民黨貼標籤的標準，那朱立倫跟韓國瑜不僅全身貼好貼滿，且他們的臉更是被打到吱吱作痛。

林靜儀提醒，新北市長侯友宜還在任內，連好好對恩恩案負責都做不到，更不要說連競選連任的態度也含糊其辭。她呼籲國民黨，作為民主國家的政黨，應要求參選人正當提出政見，讓選民做決定，而不是用奧步拉低民主選舉的水準。