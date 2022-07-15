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徐國勇幕僚第2人　前北市議員呂瀅瀅加入陳時中競選團隊

▲▼內政部長徐國勇前機要秘書呂瀅瀅。（圖／呂瀅瀅提供）

▲內政部長徐國勇前機要秘書呂瀅瀅。（圖／呂瀅瀅提供）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊陸續到位，繼前「小英女孩」召集人林聿禪出任新聞聯絡人，內政部長徐國勇辦公室幕僚、前台北市議員呂瀅瀅15日也加入競選團隊活動部，負責候選人各種造勢活動安排，以及與地方議員及里長候選人與社團人士聯繫、溝通協調。由於呂瀅瀅原為徐國勇機要，因此包括林聿禪，徐國勇辦公室已有2名幕僚轉進競選團隊，全力支援北市大選。

民進黨正式徵召陳時中參戰台北市之後，競選團隊也開始逐漸成形，由立委吳思瑤擔任總幹事，立委林楚茵、莊瑞雄擔任發言人，立委林昶佐、何志偉、高嘉瑜擔任督導，今再傳新加入選戰成員，任徐國勇機要、前台北市議員呂瀅瀅，也在今天進入陳時中競選團隊活動部，負責候選人各種造勢活動安排，以及與地方議員及里長候選人與各社團人士聯繫、溝通協調。

陳時中競選團隊組建當中，總幹事由吳思瑤擔任，而民進黨主席蔡英文在2012年助選團隊「小英女孩」召集人林聿禪因徐國勇徵詢，答應擔任陳時中新聞聯絡人。此外，，陳時中近日也邀請林楚茵、莊瑞雄擔任團隊發言人，2人爽快答應。

呂瀅瀅則在14日卸下徐國勇機要秘書一職，15日正式加入陳時中競選團隊活動部。呂瀅瀅曾任台北花卉產銷股份有公司副董事長、台北市長柯文哲競選團隊士林北投總督導、民進黨中央評議委員、台灣藝術時尚協會常務理事、台北市政府顧問、台灣音樂權人著作協會執行長、駐日代表謝長廷競選總統工商部副主任、行政院院長室國會聯絡幕僚、第9屆台北市議員。

▼內政部長徐國勇前機要秘書呂瀅瀅。（圖／呂瀅瀅提供）

▲▼內政部長徐國勇前機要秘書呂瀅瀅。（圖／呂瀅瀅提供）

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