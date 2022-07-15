台鐵桃園站冷氣「修到冬天才會好」　她轟鄭文燦只顧選舉：漠視國門

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台鐵桃園站冷氣「修到冬天才會好」　葉毓蘭轟鄭文燦只顧選舉：漠視國門

▲▼戰鬥藍公投說明會台北場,葉毓蘭。（圖／記者李毓康攝）

▲立委葉毓蘭。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者李密／台北報導

日前民眾黨桃園市長參選人賴香伶揭露，台鐵桃園車站空調故障需耗時200天修復。繼賴香伶14日前往桃園車站會勘後，台鐵表示工期可以縮短到150天。但立法委員葉毓蘭並不買單，15日於臉書發文批評，桃園號稱國門之都，屬於全臺進出人數第二高的火車站，冷氣系統竟要到冬天快結束才會修好。葉毓蘭表示，員工長時間在悶熱環境中工作，已造成職安問題，批評桃園市長鄭文燦整天只想幫自己人輔選，不顧市政，更轟民進黨「從上亂到下」。

▲▼台鐵桃園站修冷氣竟要200天　賴香伶批離譜。（圖／賴香伶辦公室提供）

▲台鐵桃園站。（資料照／賴香伶辦公室提供）

日前台鐵遭爆出桃園站售票大廳冷氣故障，調來兩部移動式水冷氣機但效果有限，導致大廳異常悶熱。對此，葉毓蘭15日在臉書發文批評，做了近兩屆的桃園市長鄭文燦，渾然不知桃園門面發生如此嚴重之事，6月24日還興高彩烈和交通部長主持台鐵中壢臨時站前站開工典禮。

葉毓蘭說，臺灣已經進入盛夏的酷暑氣候，光是桃園體感溫度就高達40-41度，而台鐵桃園車站屬於全臺進出人數第二高的火車站，每天載運量近3.7萬人次，僅次於台北車站，但是冷氣系統維修竟然要長達200個工作天，修到冬天快結束才會修好，車站每一位同仁都汗流浹背，旅客更不敢久留。

台鐵桃園站6年前就頻傳冷氣故障，卻一直修不好，3年前更傳出僅剩送風功能。葉毓蘭批評，交通部、台鐵及桃園市政府難道不知道桃園車站早已存在的問題嗎？讓桃園市民、旅客默默地忍受這種不舒適的運輸環境，「還是鄭文燦市長只喜歡好大喜功的建設，卻忽視大家最基本的需求？」

葉毓蘭表示，進出的乘客，在悶熱的站體中停留的時間有限，可是台鐵的員工，長時間在一個悶熱的環境中工作，這已經是職安的問題，怒轟「勞動部門也睡著了嗎？不應該進行職安檢查？」她表示，堂堂國境大門，不是機場漏水就是火車站冷氣壞掉，雖然都不是屬於桃園市政府管理的交通設施，但是鄭文燦市長怎可以長期的忽視，不替桃園市民、旅客向中央請命，而放任長期不管，「難道桃園鄭文燦市長也睡著了嗎？還是也站在陽明山看桃園？」

葉毓蘭怒斥，民進黨從上亂到下，防疫指揮官不顧防疫跑去選市長、鄭文燦整天只想幫自己人輔選不顧市政，民進黨的所有官員一個比一個不務正業，每一位都像是陳時中說的自由業。葉毓蘭建議，以後民進黨是否就改名叫自由黨，反正民主這二字，在總統蔡英文執政這幾年早已不復存在，「人民對民進黨而言，只是獲取政治利益的投票工具。」

▼葉毓蘭15日批評台鐵冷氣機組故障修復工期長，轟民進黨「從上亂到下」。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）

▲▼葉毓蘭15日批評台鐵冷氣機組故障待修，轟民進黨「從上亂到下」。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）
 

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