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卸任後將當行政院長？　鄭文燦：謠言的風吹不動冷靜的心

▲桃園市長鄭文燦 。（資料照／記者李毓康攝）

▲桃園市長鄭文燦 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

桃園市長鄭文燦第二任期將卸任，有傳言指他可能會組閣當行政院長，或者進入總統府等。不過鄭文燦15日表示，他當下責任還是蠻多的，沒有必要太過考慮或設定未來目標，「謠言的風，吹不動冷靜的心」，他仍是很冷靜地處理每件事。鄭文燦也說，很感謝桃園市民給他機會，人生最大的收穫，就是在不知名的地方，聽到選民跟你講「投給你這一票很有價值」。

鄭文燦15日上午接受媒體人黃暐瀚廣播專訪。被問及今年12/26卸任後的下一步，鄭文燦表示，基本上太過考慮或設定未來目標是沒有必要的，「因為我的考驗都在眼前」，自己當下的責任還是蠻多的，所以他的心很定，只是名嘴劇本很多；有人傳給他詢問要去哪，他則回應「我還沒有失業，請你不要幫我找下個工作。」

黃暐瀚追問，傳言最多的是說要接行政院長，要不然就是行政院副院長、進入總統府或選2024。鄭文燦說，他覺得台灣政治有趣的地方是有很多劇本，對第一線工作的人來講，「謠言的風，吹不動冷靜的心」，所以自己還是很冷靜處理每件事，未來還是一個團隊、一個目標，這基本架構不能變。

鄭文燦說，民進黨經過很多困難，也面對很多挑戰、抹黑，他都平常心來看，最重要的是要把每件工作做好，沒有100分，只有把它做好。

鄭文燦表示，很感謝桃園市民給他機會，讓他可以用個人所知所學、累積的經驗，讓桃園變得不一樣；人生最大的收穫，就是你在不知名的地方，聽到選民跟你講，「投給你這一票很有價值」。

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