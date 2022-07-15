「不要唯獨對林智堅高標準」　鄭文燦幫擋砲火：朱立倫也落跑

▲桃園市長鄭文燦 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨提名新竹市長任期未當完的林智堅「空降」選桃園市長，外界感到詫異之餘，極力爭取的桃園在地前立委鄭寶清也相當不滿。桃園市長鄭文燦表示，自己沒有口袋名單，誰支持度高就支持誰，而林智堅是選對會綜合討論中，支持度最高的。至於林智堅因任期未做滿而挨批，鄭文燦舉國民黨主席朱立倫的經驗，喊話「不要唯獨對林智堅高標準」。

鄭文燦15日早上接受媒體人黃暐瀚廣播專訪，被詢問，立委鄭運鵬曾被點選桃園市長，在地前立委鄭寶清也很有意願，您曾說林智堅不在桃園的政治版圖，而林也說不選桃園市長，為何短短3、4個月卻出現變化？鄭文燦表示，桃園市跟新竹市的DNA有點像，林智堅有來交流，但沒在桃園政治上做任何暖身、爭取動作，而當時民進黨尚未準備提明，所以自己才會說林還是新竹市長，不在桃園的政治版圖內。

鄭文燦表示，自己當時沒有口袋名單，也沒排除任何人，看誰最強最好自己就會支持。林智堅經過選對會綜合討論，是支持度最高的，對比其他人還有小幅領先；其他可能候選人各有優點，自己是看每個人的潛力，也從不否定任何人，但他認為民主就是要經過競爭。桃園、新竹是同一生活圈，所以林智堅當桃園市長，接受度高且在城市治理上要無縫接軌不會有困難。

至於有評估過林智堅任期未做完就參選桃園市長會被批評嗎？鄭文燦說，做半年就轉跑道、做一年就要選下一個職務，選民不能接受，像朱立倫當桃園縣長時，也是做一半去做行政院副院長，過個水再選新北市長，這不分藍綠都有，但不要唯獨對林智堅高標準，林智堅做7年半，大部分工作都做完了。

鄭文燦也指，林智堅沒有做政治劇本規劃，而是黨來做政體思考，希望林去承擔責任。林智堅這仗不好打，也要經過重重考驗，所以選對會決定後，他跟林說要有心理準備，雖然他在桃園經營很深的基礎，但一切都要歸零思考，該做的每件事都要步步為營。