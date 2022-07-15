「1人1槍」4死1重傷　犯防專家曝2動機：手段+效率如職業殺手

記者邱中岳／連線報導

南投康健生技公司在14日發生4死1重傷的「行刑式」槍決，手法乾淨俐落，剛上任的警政署長黃明昭也透露「槍手與生技公司有關聯性」，銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎則分析，「槍手動作果斷迅速，有計畫性的惡意殺人滅口」，也強調與「財、仇」有絕大部分的關聯性。

南投縣草屯鎮康建生技公司昨(14日)下午傳出槍擊命案，一名槍手闖入公司，對5人行刑式槍決轟頭，一人一槍、手法乾淨俐落，短短時間即奪走4人性命，僅有81歲的老董賴敏男倖存，但賴頭部重傷，目前仍在加護病房中，尚未脫險。

銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎也針對這起槍擊的槍手做出分析，不排除構成條件係因「情、財、仇」組成，以本案看起來可能「財、仇」的成分居多，可能係因為財務糾紛引殺機，且以手段狠毒、效率極高以及一槍一人的作法看來，買兇殺人可能性極高。

王伯頎表示，一般人拿到槍可能手會抖，犯案槍手可以利用手銬將人控制，再近距離朝腦袋開槍，且還安裝消音管，可以說是預謀犯案，不排除為「財」買兇殺人，殺人滅口也是為了不想暴露身份。

另外，傳出8年前1名員工與死者有糾紛鬧上法院，且出庭作証的3人都在此次遭轟頭，就有可能是牽扯到「仇」，且能夠輕易通過大門保全管制，除了熟人之外，有可能就是保全控管不利，讓槍手輕易進入犯案。

王伯頎也列舉，除了犯案手法極度相似「劉邦友血案」之外，還高度相似新店咖啡商遭槍擊身亡、陳福祥在峨眉停車場黑吃黑的狀況，不排除是有計畫性的謀殺且下手相當果斷且有效率。

▲南投槍擊釀4死1重傷，銘傳大學犯罪預防系副教授也點出2重點。（圖／記者唐詠絮攝）