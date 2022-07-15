不利證詞曝！南投槍手因這些話「記恨8年」　1人1槍轟頭狠奪4命

記者陳韻如／南投報導

南投縣草屯鎮康健生物科技公司14日發生4死1重傷槍擊案。警方鎖定，槍手為離職的李姓男員工，其2014年間曾與一名女課長發生糾紛，因此吃上殺人未遂官司，而此次5名受害者中，有2名死者加上重傷的賴敏男均是當時的證人。根據3人證詞，當時因李男曾說過「過年後就會有一場好戲」，3人就認定李男有殺人動機，李男疑似因此懷恨在心，而埋下殺機。

警方調查，槍手身形高大精壯，身高約180公分，初步研判為曾與公司有嫌隙的李姓前員工，其昨下午埋伏許久後趁著下班時間闖入公司後，接連將賴敏男、賴敏男胞弟賴鋕卿、課長劉慶杉、賴敏男女兒賴彥予、及女主任張嘉綺「行刑式槍決」，一人一槍、手法十分乾淨俐落，5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，但傷勢相當嚴重，目前仍在醫院觀察，尚未脫離險境。

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，現場陳屍位置曝光。（圖／ETtoday製）

根據2014年的判決書，李男因與一名洪姓女課長長期因為操作機器問題起爭執，李男還曾撂話，「過年後就會有一場好戲可看」，不久後便持鐵棍在公司外埋伏洪女，待洪女騎機車經過後，便猛力朝洪女頭部揮擊，口裡還不斷喊道，「我要讓妳死！」、「打死妳！」等。

李男事後遭到檢方依殺人未遂罪嫌起訴，法院開庭時，死者劉慶杉、張嘉綺以及重傷的賴敏男都曾出面作證，其中劉慶杉證稱，李男與洪女原本是同單位的上下屬，但2人間因工作素來不合，後來李男因此被調來他的部門，「足證李男有殺人動機。」

另外，張嘉綺則證稱，案發當天下班後約5點半時，洪女打電話回公司哭訴，稱有人拿鐵棍打她，當時接電話的是另名同事，後來她看到洪女一拐一拐滿身是血的走進工廠，於是詢問是誰動的手，洪女便說出李男的名字等語。「足證案發當時以鐵棍襲擊洪女的人就是李男。」

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，第一現場拉起封鎖線。（圖／記者唐詠絮攝）



至於賴敏男的部分，他則表示，自己曾聽過員工表示，李男揚言「過年後會有一場好戲」，他當時還出言相勸，要他不要這麼不禮貌。「足證李男有殺人動機。」

當時法院雖以罪證不足判李男無罪，案經上訴二審仍遭到法院駁回，但他疑似也因此懷恨在心而埋下殺機，在事隔8年後決定動手槍殺賴敏男等人，隨後騎著機車逃往霧峰，目前警方已鎖定行蹤，將積極追緝到案。

▲南投槍擊4死1重傷，兇嫌犯後騎機車逃亡。（圖／記者陳以昇翻攝）