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林智堅論文風波！張善政：說不定他還會更上一層樓「這是民進黨慣例」

▲▼國民黨桃園市長參選人張善政受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（圖／記者陳煥丞攝）

記者崔至雲／台北報導

林智堅論文風波不斷，國民黨桃園市長參選人張善政認為「政治人物的誠信比學問重要，不能輕忽欺瞞」。他今（15）日再提到，林智堅的論文他並沒有被說服，而林智堅未來說不定還會更上一層樓，畢竟民進黨人選輸好像都有更高的位置可以做。

張善政今日接受資深媒體人王淺秋廣播節目專訪，節目結束時接受媒體訪問，他指出，政治人物誠信比學問重要，大家問他是不是該批林智堅沒有誠信，但他認為林自己必須講清楚，這對林智堅的誠信問題是件很大的挑戰。

媒體問張善政，他是否有看過林智堅的論文？他回應，他沒看過，但從媒體及學者們的相關引用，有看到彼此的論文有相次度。張善政表示，若以他當初在台大指導論文的時候，科管局有沒有經費支持論文研究等，這些問題都要事先溝通，很多細部的環節林都應該說清楚，讓外面的人對他有信心。

對於他在節目上提到「民進黨人選輸好像都有更高的位置可以做」，他補充回應，民進黨一向都是如此，林佳龍選輸了就當交通部長了、蘇貞昌輸了就當行政院，民進黨在地方選舉選輸了，他們黨中央都會再安排位子，這是慣例。

媒體追問，這樣的說法是不是覺得林智堅會輸？張善政回應，「我不是這樣說，只是他選不選輸，他後面都有他的路可以走」。
 

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