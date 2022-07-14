　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

參訪桃園在地產業金格觀光工廠　林智堅：從小吃到大的美好滋味

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今（14）日參訪位於蘆竹區的金格觀光工廠長崎蛋糕生產線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今（14）日參訪位於蘆竹區的金格觀光工廠長崎蛋糕生產線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人林智堅今（14）日參訪位於蘆竹區的金格觀光工廠卡司．蒂拉樂園，參訪著名年輪蛋糕與招牌的長崎蛋糕生產線，林智堅受訪時表示，金格食品的長崎蛋糕是大家從小吃到大的美好滋味。未來擔任市長之後，會持續努力繼續強化，藉由每年節慶活動與觀光工廠加強連結。

林智堅今日展開在地產業參訪行程，首站來到蘆竹區的金格觀光工廠，參訪包括時下超夯糖霜餅乾生產過程，品嚐金格招牌產品長崎蛋糕與獲得食品界米其林ITQI二星大獎的旅人彩食餅乾，過程中巧遇來觀光工廠體驗手做的小朋友，林智堅與小朋友們親切互動，小朋友則大喊「市長好」，共同感受桃園觀光工廠歡愉氣氛。

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今（14）日參訪位於蘆竹區的金格觀光工廠，參訪後與員工合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今（14）日參訪位於蘆竹區的金格觀光工廠，參訪後與員工合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林智堅指出，很開心來金格食品觀光工廠，金格食品的長崎蛋糕是大家從小吃到大的美好滋味，印象中如果媽媽或是來家裡作客的人，看到送長崎蛋糕都滿心期待。非常感謝金格食品林世閎總經理與其團隊詳盡的介紹，參訪過程中，看到從新北來的孩子，透過手做烘焙體驗不僅寓教於樂，也讓孩子們理解食品製作過程，培養正確的飲食習慣。

林智堅還說，桃園市不僅是個工業科技大城，更是製造業大本營，全市光是觀光工廠就有32間，桃園市長鄭文燦帶領的團隊與觀光工廠都有高度合作，譬如桃捷公司與金格食品聯名推出母親節公益蛋糕，藉由舉辦活動方式，讓地方和民間企業緊密合作，成功推銷在地美食，是讓大家了解桃園在地最好的方法之一。

林智堅強調，未來如果擔任市長後，將持續努力繼續強化，藉由每年節慶活動與觀光工廠加強連結，尤其在後疫情時代後，國人或外國朋友，都已迫不及待想來台旅行，桃園有非常豐沛觀光工廠資源，未來將成為觀光旅遊最佳的加值旅遊服務，增加趣味性和豐富度。

【更多新聞】

談林智堅抄襲風波　張善政：重要的是民眾心裡那把尺

人妻來還鑰匙　遭色男拉下車毆打逼脫衣摸下體！警察敲門解危

12歲兒慘淪欠稅人頭！家暴渣父成天喝酒　一家5口全靠阿嬤苦撐

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
生技公司「行刑式槍殺」4慘死！目擊員工還原現場
爆乳鋼琴女神YouTuber「COS英雄聯盟角色」罕遭負評　
高大蒙面歹徒逼5人進廁所槍決　殘忍手法如26年前劉邦友血案
男生活自律！家人嘆「若他有問題沒人健康」　健檢一照：惡性的
生技公司5人遭關廁所「行刑式槍殺」！頭部全中彈4死1重傷
不爽屋遭法拍　建商抓狂把豪宅拆成廢墟
快訊／康建生技公司槍擊案4死！5人頭部中彈　創辦人搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

草屯驚爆行刑式槍擊4死1傷　蔡培慧：社會安全網嚴重疏漏

指揮中心公布新北恩恩案報告　恩恩爸批新北市府可恥：跟過去說法矛盾

濫用市政資源？簡舒培爆2人名片「違規掛黃珊珊」　柯文哲允諾要查

連打3張美女牌！陳時中組建競選團隊　核心戰將背景曝

厚禮數！王世堅再送柯文哲台東單程車票　盤點「柯黑」議員送過多少禮

「第一時間悼念安倍」　費鴻泰怒駁斥：怎麼可能說他是拜登的狗！

陳時中稱防疫3驕傲　柯文哲酸：我們從頭到尾都在「自主應變」

最後一次院會影片曝光！陳時中細數5年來政績　「很驕傲能加入這團隊」

台鐵桃園站冷氣修復工期200天　賴香伶現勘後改口150天

參訪桃園在地產業金格觀光工廠　林智堅：從小吃到大的美好滋味

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

2娃超跑開到半路沒電！　爺開油壓車「拖回」救援

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

草屯驚爆行刑式槍擊4死1傷　蔡培慧：社會安全網嚴重疏漏

指揮中心公布新北恩恩案報告　恩恩爸批新北市府可恥：跟過去說法矛盾

濫用市政資源？簡舒培爆2人名片「違規掛黃珊珊」　柯文哲允諾要查

連打3張美女牌！陳時中組建競選團隊　核心戰將背景曝

厚禮數！王世堅再送柯文哲台東單程車票　盤點「柯黑」議員送過多少禮

「第一時間悼念安倍」　費鴻泰怒駁斥：怎麼可能說他是拜登的狗！

陳時中稱防疫3驕傲　柯文哲酸：我們從頭到尾都在「自主應變」

最後一次院會影片曝光！陳時中細數5年來政績　「很驕傲能加入這團隊」

台鐵桃園站冷氣修復工期200天　賴香伶現勘後改口150天

參訪桃園在地產業金格觀光工廠　林智堅：從小吃到大的美好滋味

台積電本季毛利率59.1%但「擔心電價」　長期看超過53%

草屯驚爆行刑式槍擊4死1傷　蔡培慧：社會安全網嚴重疏漏

古久保端出寶典「完整」桃猿　點名奪冠Key Man

李亞鵬欠債1.8億「官司打6年仍敗訴」！　債權方聲請強制執行

生技公司行刑式槍殺4死1傷！目擊員工還原現場：拿槍要所有人進去

林安可一軍首戰長打＋美技　第三打席揮棒後突然傷退

指揮中心公布新北恩恩案報告　恩恩爸批新北市府可恥：跟過去說法矛盾

55688蟬聯叫車類APP榜首 乘客最愛150人即時客服、點數折車資

T1職籃Wish希望列車　鄭瑋、朱億宗化身超級教頭

證交所救市法說7／21登場！8家上市公司響應　鴻海首度助陣

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

陳時中今辭衛福部長　內定薛瑞元接任

「焦糖哥哥」操刀陳時中社群　他曝綠營基層炸鍋「恐撐不過24小時」

周玉蔻怒了！　狠嗆「焦糖哥哥」先好好讀書

淡水蔡依林有對手！　「龜山蔡依林」出來選了

柯文哲：我當總統「我的飛機也會過中線」

ET民調／綠營支持者歸隊！陳時中民調回溫　和蔣萬安差距僅剩5.3%

柯文哲：台灣要出問題「就在40天內」

侯友宜寫錯字？挨轟「不學無術大草包」　新北：那是個人字體特色

王世堅送柯文哲卸任當天「往台東單程車票」

國安基金首次「萬點以上」入場護盤！他看1關鍵嘆：悲哀

快訊／辭衛福部長參戰北市　立委曝光「陳時中10大金句」

蔡炳坤被攻擊喝酒才中風　真相曝光

快訊／新黨衝國民黨砸雞蛋　蛋被員警秒速「列管」氣炸爆推擠

桃園市長最新民調！林智堅遭張善政超車

更多熱門

相關新聞

沈富雄：若林智堅論文未抄襲「帶台大學生上街遊行」

沈富雄：若林智堅論文未抄襲「帶台大學生上街遊行」

民進黨桃園市長參選人林智堅中華大學科管所及台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，2所學校日前已表明啟動程序，預計2個月內完成調查。中廣董事長趙少康12日在節目《少康戰情室》中指出，台大審查會議涉及政治事件且判定抄襲門檻高，只要施壓，民進黨有把握讓林智堅安然挺過論文爭議。前立委沈富雄則說，倘若此事成真，他會帶著歷屆台大畢業學生遊行。

不只抄襲還違法？林智堅疑違反「利益迴避」研究報告竟沒署名

不只抄襲還違法？林智堅疑違反「利益迴避」研究報告竟沒署名

跟鄭文燦綁緊緊？　林智堅回嗆張善政：心裡只有選舉沒市民

跟鄭文燦綁緊緊？　林智堅回嗆張善政：心裡只有選舉沒市民

王鴻薇釋截圖控林智堅親信施壓大學　林芸帆駁：沒不可告人之處

王鴻薇釋截圖控林智堅親信施壓大學　林芸帆駁：沒不可告人之處

張善政酸「公園堅」複製貼上　林智堅：高高在上不理解人民

張善政酸「公園堅」複製貼上　林智堅：高高在上不理解人民

關鍵字：

桃園在地產業金格觀光工廠林智堅難忘好滋味

讀者迴響

熱門新聞

中華電信寄限定簡訊！499吃到飽方案曝

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

生技公司5人遭關廁所行刑式槍殺　4死1重傷

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

即／國道「囂張姐」衝台中機場　停留7小時原因曝

她偷領2000萬「借弟弟買房」　老公刷簿吐血

許藍方駁不倫被法院打臉！

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

「綠水鬼」摘掉10分鐘　他吃一餐70萬慘飛

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

陳為民掩面痛哭悼朱俐靜！陶晶瑩淚曝：她走得很安詳

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

即／康建生技公司槍擊案4死　創辦人搶救中

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面