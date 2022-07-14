參訪桃園在地產業金格觀光工廠　林智堅：從小吃到大的美好滋味

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今（14）日參訪位於蘆竹區的金格觀光工廠長崎蛋糕生產線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人林智堅今（14）日參訪位於蘆竹區的金格觀光工廠卡司．蒂拉樂園，參訪著名年輪蛋糕與招牌的長崎蛋糕生產線，林智堅受訪時表示，金格食品的長崎蛋糕是大家從小吃到大的美好滋味。未來擔任市長之後，會持續努力繼續強化，藉由每年節慶活動與觀光工廠加強連結。

林智堅今日展開在地產業參訪行程，首站來到蘆竹區的金格觀光工廠，參訪包括時下超夯糖霜餅乾生產過程，品嚐金格招牌產品長崎蛋糕與獲得食品界米其林ITQI二星大獎的旅人彩食餅乾，過程中巧遇來觀光工廠體驗手做的小朋友，林智堅與小朋友們親切互動，小朋友則大喊「市長好」，共同感受桃園觀光工廠歡愉氣氛。

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今（14）日參訪位於蘆竹區的金格觀光工廠，參訪後與員工合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林智堅指出，很開心來金格食品觀光工廠，金格食品的長崎蛋糕是大家從小吃到大的美好滋味，印象中如果媽媽或是來家裡作客的人，看到送長崎蛋糕都滿心期待。非常感謝金格食品林世閎總經理與其團隊詳盡的介紹，參訪過程中，看到從新北來的孩子，透過手做烘焙體驗不僅寓教於樂，也讓孩子們理解食品製作過程，培養正確的飲食習慣。

林智堅還說，桃園市不僅是個工業科技大城，更是製造業大本營，全市光是觀光工廠就有32間，桃園市長鄭文燦帶領的團隊與觀光工廠都有高度合作，譬如桃捷公司與金格食品聯名推出母親節公益蛋糕，藉由舉辦活動方式，讓地方和民間企業緊密合作，成功推銷在地美食，是讓大家了解桃園在地最好的方法之一。

林智堅強調，未來如果擔任市長後，將持續努力繼續強化，藉由每年節慶活動與觀光工廠加強連結，尤其在後疫情時代後，國人或外國朋友，都已迫不及待想來台旅行，桃園有非常豐沛觀光工廠資源，未來將成為觀光旅遊最佳的加值旅遊服務，增加趣味性和豐富度。

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