沈富雄嗆林智堅論文若遭施壓判未抄襲　「帶台大畢業生上街遊行」

▲前立委沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅中華大學科管所及台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，2所學校日前已表明啟動程序，預計2個月內完成調查。中廣董事長趙少康12日在節目《少康戰情室》中指出，台大審查會議涉及政治事件且判定抄襲門檻高，只要施壓，民進黨有把握讓林智堅安然挺過論文爭議，前立委沈富雄則說，倘若此事成真，他會帶著歷屆台大畢業學生遊行。

趙少康表示，台大經費掌握在教育部手裡，還要面對林智堅論文指導教授、國安局長陳明通，哪個台大教授敢當審查委員？而負責審定林智堅論文的審查委員會召集人蘇宏達，曾為「故宮議題」批判蔡政府被「查水表」，教授們根本嚇得要死。

趙少康指出，依照校方規定，台大審查委員會議要秘密審查，採不記名投票，需要3分之2以上審查委員出席、3分之2出席審查委員同意。民進黨之所以敢賭，是因為「到時候我壓力下去，看你們敢怎樣？」，林智堅便能安然挺過論文爭議。

沈富雄認為，趙少康對台灣民主太沒有信心，「如果真的如你所講，那我覺得歷屆所有台灣大學畢業的學生，要起來日夜遊行，沒完沒了。」還保證自己會當領頭人。趙少康則說，只要沈富雄帶頭，他就追隨。