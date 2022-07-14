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黃偉哲宣布加碼健保福利金　擴大照顧台南經濟弱勢長者

▲台南市長黃偉哲率副市長趙卿惠、社會局長陳榮枝、主計處長方盆，14日宣布2023年除發放重陽敬老禮金1000元外，再加碼發放「健保福利金」擴大照顧弱勢經濟長輩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲率副市長趙卿惠、社會局長陳榮枝、主計處長方盆，14日宣布2023年除發放重陽敬老禮金1000元外，再加碼發放「健保福利金」擴大照顧弱勢經濟長輩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲積極推動老人福利，相當重視南市長輩的心聲，為表達對長輩的關懷與尊敬，黃偉哲市長率副市長趙卿惠、社會局長陳榮枝、主計處長方盆，14日宣布2023年除發放重陽敬老禮金1000元外，再加碼發放「健保福利金」擴大照顧弱勢經濟長輩。

黃偉哲市長指出，市府將投入重陽敬老暨健保褔利金經費約14億1250萬6000元，預估約31萬6492名長者受惠。而為了回應市民對於老人健保補助的心聲及需要，在評估財政狀況及兼顧老人福利下，2023年加碼發放健保福利金，針對綜合所得稅稅率5％以下（含查無申報資料者)之長者，55至64歲原住民長者及65至79歲長者每人3000元，80至89歲長者每人4500元，90至99歲長者每人12000元，100歲以上長者每人20000元。

市長黃偉哲表示，只要是對市民有利的政策，南市府都會盡最大努力來爭取，2022年經稅捐稽徵機關核定，最近一年綜合所得總額合計未達申報標準、或綜合所得稅稅率未超過12％ （由納稅義務人申報為受扶養人亦同），且於設籍限定之月份未獲健保費自付額補助者，每人發放健保福利金金額1000元。

▲台南市長黃偉哲率副市長趙卿惠、社會局長陳榮枝、主計處長方盆，14日宣布2023年除發放重陽敬老禮金1000元外，再加碼發放「健保福利金」擴大照顧弱勢經濟長輩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，這是對財政的宏觀處理，在兼顧財政穩健的基礎上，對長者福利加碼，台南市政府已經將112年度總預算，依法於市議會開議前14天送達議會。

黃偉哲指出，他上任之初，也呼應議員及市民需求，減少約15億至19億的房屋稅稅收；這次在財政相對可以承受的範圍內，針對長者福利加碼，當然，這也是斟酌再三的決定，拜託議會對此大力支持。

市長黃偉哲進一步指出，面對未來的人口高齡化的趨勢，在市政推動上需要將有限資源用來建構更全面的福利佈建，南市府團隊會持續進行地方建設及連結社會資源，加強對弱勢者的關懷與照顧，確保長者都能安心的在地生活，落實台南市成高齡友善溫暖城市。

民進黨黨團總召劉米山議員及多位市議員到場，對此表達支持，劉議員說，他代表人民向市長黃偉哲致謝，也對於黃市長籌措財源的努力致意，他並呼籲議員同仁予以支持。

民政局長姜淋煌表示，台南市議會國民黨團李中岑議員、無黨聯盟總召林阳乙議員認為，加碼健保福利金是議員們長期在議會爭取編列的，這次市長能在有限的財源將其列入預算，深表贊同，希望在市政財源更充裕下能全額補助。

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