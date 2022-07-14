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東森農場開賣台南外銷級「南化芒果」　王令麟總裁加碼挺1500組秒殺

▲東森農場開賣台南外銷級「南化芒果」受消費者喜愛，王令麟總裁加碼東森幣挺1500組秒殺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲東森農場開賣台南外銷級「南化芒果」受消費者喜愛，王令麟總裁加碼東森幣挺1500組秒殺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

東森農場14日開賣台南外銷等級愛文芒果，台南市長黃偉哲感謝東森農場長期關照，指示農業局長李建裕及台南市農產運銷股份有限公司總經理李芳林，特別提撥限量1500箱外銷等級的南化芒果，東森總裁王令麟感動之餘，也加碼50％東森幣，邀民眾共同支持小農心血，一起享用美味的愛文芒果。

農業局長李建裕表示，新鮮的愛文芒果拿在手上可以聞到香甜的味道，果粉看起來也相當誘人，購買2~3天左右放入冰箱，將冰冰涼涼的愛文芒果削皮後切塊，可品嘗到獨特微酸帶甜的口感且幾乎沒有纖維，果肉也相當細緻，因此芒果素有「夏日紅寶石」之稱，而來自台南南化的愛文芒果，因北緯23.5度的風土格外有利生長，讓口感、香氣更迷人，過去都直接外銷日韓，鮮少有機會出現在台灣市場。

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▲東森農場開賣台南外銷級「南化芒果」受消費者喜愛，王令麟總裁加碼東森幣挺1500組秒殺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李建裕說，年初2~3月的連日大雨，嚴重影響正值開花授粉期的芒果樹，導致今年產量銳減，今年芒果從產地的收成量就只剩往年的1~3成，連帶影響市場銷售價格，從以往每顆約30元上漲到90元，漲幅高達3倍之多，就連產地過去習慣以「箱」為單位販售的果農，今年也只能改小包裝吸引消費者入手。

李建裕說，今年芒果奇貨可居，先有貨才有機會談價格，為了感謝東森農場消費者一直以來對台南農民的支持及幫助，尤其在北部已有特定的消費族群，因此台南市長黃偉哲特地嚴選台南市政府掛保證的農產品，特別優惠東森農場消費者。

▲東森農場開賣台南外銷級「南化芒果」受消費者喜愛，王令麟總裁加碼東森幣挺1500組秒殺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李建裕表示，這次帶來東森農場開賣的南化芒果不僅量非常有限，原價更是至少1500元起跳，完全是為了回饋東森農場的支持才祭出的低於市價的超值優惠。

▲東森農場開賣台南外銷級「南化芒果」受消費者喜愛，王令麟總裁加碼東森幣挺1500組秒殺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東森購物說明，往年銷售芒果的好品質已有口皆碑，因此今年早早就有許多東森農場的支持者陸續詢問何時開賣，受限於天候影響，今年芒果產量就少，想要有等級好的芒果更是難求，經過多重協調及台南市政府的支持，才終於協調到檔期銷售這檔市面罕見的外銷級南化芒果，順利為消費者謀福利。

▲東森農場開賣台南外銷級「南化芒果」受消費者喜愛，王令麟總裁加碼東森幣挺1500組秒殺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東森購物秉持和小農站在一起的精神，自2020疫情開始便率先加入農漁產銷售國家隊行列，開闢「東森農場」節目助力行銷台灣在地的農漁特產，連連創下銷售佳績，東森購物也會秉持把關精神，繼續將台灣各地優質農漁好滋味，透過旗下多元通路由產地直送到民眾手中，全力配合政府政策，盡心為農漁民帶來更大收益，並拋磚引玉期待各界一同力挺台灣農漁業、創造多贏局面。

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