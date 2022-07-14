　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雷神索爾分享愛　台南議會與演藝人員慰問社福團體

▲超級星光大道歌手安伯政，打扮成雷神索爾，與台南市議會郭信良議長、立委陳亭妃、林易瑩議員等人慰問社福團體。（圖／記者林悅翻攝）

▲超級星光大道歌手安伯政，打扮成雷神索爾，與台南市議會郭信良議長、立委陳亭妃、林易瑩議員等人慰問社福團體。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

雷神索爾驚喜現身台南市議會？！原來是超級星光大道歌手安伯政14日打扮成雷神索爾，與台南市議會郭信良議長、立委陳亭妃、林易瑩議員、音樂製作人許常德等人，共同慰問華山基金會、南台南家扶中心、北台南家扶中心及勵馨社會福利事業基金會等社福團體，現場氣氛熱鬧又溫馨。

郭信良議長表示，受到新冠肺炎疫情影響，多數社福團體募款不易，箇中辛勞，外人往往不清楚。例如家扶中心在每學期開學前，都忙著籌措獎助學金，才能讓家扶兒們安心上學，所以實在很需要各界幫忙。台南市議會拋磚引玉，各頒贈3萬元慰問金，希望有能力的善心人士能接棒送愛。

除了慰問金，郭信良議長也宣布，歌手安伯政和許常德製作人共贈送這些團體150張7月22日在安平玄饌宴會餐廳舉辦的安伯政「破繭重生音樂會」門票，以及100張8月13日在高雄巨蛋的「2022大跨越—詹雅雯音樂會」入場券，用分享音樂的方式來分享愛，別具意義。

安伯政和許常德則特別感謝各個贊助單位，因為大家一起慷慨促成，才能順利贈票。贊助單位有益口桐生行銷企業社、祝冷電器股份有限公司&楷菫萊美學館、創衣形象、杯子蛋糕專業舞蹈及米蘭時尚髮型。

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
Lulu靈堂陪朱俐靜7小時　見「家屬親製小物」鼻酸：想到她都
快訊／高雄男摔落10米深百年古井　無呼吸心跳
快訊／大藥廠爆內線交易　知名律師獲利400萬遭約談
競速害死華航副機師！科技董座BMW時速「快到測不出」下場曝
姓名「這4字」只要中一字！　王品整隻龍蝦免費吃
《超偶》冠軍學妹來了　艾怡良哽咽曝朱俐靜1暖舉：她是我榜樣
找潤娥拍廣告代言　通訊軟體Jello上線三年宣布停止服務
台中爌肉飯店爆打架！200啤酒錢沒人出　4好友翻臉酒杯砸頭
許藍方被法院打臉！「摩鐵約會」人夫全說了　判決書內容曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「野菜靈獸」鹿野高台出沒　專屬AR熱氣球帶回家...還有刮刮樂

立委拜會農委會研商釋迦行銷輔導　爭取轉作補助每公頃20萬

農曆6月15日城隍爺聖誕　竹山靈德寺和草屯惠德宮遶境掀高潮

雷神索爾分享愛　台南議會與演藝人員慰問社福團體

永續升級！台東結合熱氣球活動　推廣全民綠生活

竹市投入2.6億改善香山區30處路口　全面提升人車安全

台南善心企業捐贈救災護目鏡　保護消防弟兄救災安全

紓解暑假出遊台1線爆量車流　枋寮警交通疏導措施出爐

衛生福利專業獎章得主揭曉　竹山秀傳榮譽院長謝輝龍獲三等獎章

九旬嬤凌晨起床外出買菜　迷途坐路中央...屏東暖警助返家

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

2娃超跑開到半路沒電！　爺開油壓車「拖回」救援

「野菜靈獸」鹿野高台出沒　專屬AR熱氣球帶回家...還有刮刮樂

立委拜會農委會研商釋迦行銷輔導　爭取轉作補助每公頃20萬

農曆6月15日城隍爺聖誕　竹山靈德寺和草屯惠德宮遶境掀高潮

雷神索爾分享愛　台南議會與演藝人員慰問社福團體

永續升級！台東結合熱氣球活動　推廣全民綠生活

竹市投入2.6億改善香山區30處路口　全面提升人車安全

台南善心企業捐贈救災護目鏡　保護消防弟兄救災安全

紓解暑假出遊台1線爆量車流　枋寮警交通疏導措施出爐

衛生福利專業獎章得主揭曉　竹山秀傳榮譽院長謝輝龍獲三等獎章

九旬嬤凌晨起床外出買菜　迷途坐路中央...屏東暖警助返家

台北神童來了！歐洲BA.5肆虐　柯文哲：台灣要出問題「就在40天內」

車站美食街發生血腥械鬥　24歲男當街被割喉「血噴滿地」身亡

竹市+615　「數位新冠病毒健康證明」新增美、加、日、澳SHC

Lulu靈堂陪朱俐靜7小時「曝家屬親製小物」鼻酸：想到她都是笑笑的

兄弟再度過招！　長榮國際8／5召開第二次股東會

雪霸遊客丟吐司餵櫻花鉤吻鮭　被正義哥兩度阻止才罷手

減肥成功保費最高減8折！　國泰人壽首創減肥險

「野菜靈獸」鹿野高台出沒　專屬AR熱氣球帶回家...還有刮刮樂

國安基金該不該護盤？　陳冲：4個問題看出端倪

快訊／高雄男離奇摔落10米深百年古井　無呼吸心跳緊急送醫

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

地方熱門新聞

台南海水淡化廠興建環評過關

男模帥哥詐騙又來了

電動自行車11月起須掛牌上路　酒駕超速均罰

南警6個月取締大型車8項違規188件

台南善心企業捐贈救災護目鏡

台中30年麥當勞晚間正式熄燈

新竹市立棒球場開幕戰　阿爆、動力火車接力開唱

屏東林管處小花蔓澤蘭快閃收購　每公斤5元

屏東空中嘉年華活動7/22登場　邀民遨遊天際

桃園最大餐飲企業嘉義設廠　翁章梁有期許

勞工局助市民求職沒煩惱

南消五大隊實施三井OUTLET消防安檢

東南亞登革熱較往年嚴峻　南投縣籲有旅遊史民眾留意症狀

國旅補助起跑防車龍再現　屏警比照年假疏導交通

更多熱門

相關新聞

台南南區760戶停電！員警撞變壓器釀禍

台南南區760戶停電！員警撞變壓器釀禍

台南市警六分局警方中午12時左右，接獲報案有車禍發生，警方駕警車前往處理途經健康路2段時，因員警突身體不適，想停車休息時，不慎擦撞到路旁變電箱，造成健康路2段附近道路停電，約760戶受影響，台電據報迅速派員搶修，於下午2時許全數修復復電。

台南善心企業捐贈救災護目鏡

台南善心企業捐贈救災護目鏡

「超級月亮」引大潮！　安平晴天也淹水

「超級月亮」引大潮！　安平晴天也淹水

台泥儲能「台南亞萬充電站」啟用

台泥儲能「台南亞萬充電站」啟用

嗆讓顏清標父女「吃慶記」　男求饒也沒用

嗆讓顏清標父女「吃慶記」　男求饒也沒用

關鍵字：

雷神索爾台南議會演藝人員社福團體

讀者迴響

熱門新聞

中華電信寄限定簡訊！499吃到飽方案曝

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

即／國道「囂張姐」衝台中機場　停留7小時原因曝

她偷領2000萬「借弟弟買房」　老公刷簿吐血

陳為民掩面痛哭悼朱俐靜！陶晶瑩淚曝：她走得很安詳

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

「綠水鬼」摘掉10分鐘　他吃一餐70萬慘飛

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

朱俐靜追思會佈置曝光！ 好友Lulu率先抵會場弔唁

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面