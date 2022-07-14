雷神索爾分享愛　台南議會與演藝人員慰問社福團體

▲超級星光大道歌手安伯政，打扮成雷神索爾，與台南市議會郭信良議長、立委陳亭妃、林易瑩議員等人慰問社福團體。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

雷神索爾驚喜現身台南市議會？！原來是超級星光大道歌手安伯政14日打扮成雷神索爾，與台南市議會郭信良議長、立委陳亭妃、林易瑩議員、音樂製作人許常德等人，共同慰問華山基金會、南台南家扶中心、北台南家扶中心及勵馨社會福利事業基金會等社福團體，現場氣氛熱鬧又溫馨。

郭信良議長表示，受到新冠肺炎疫情影響，多數社福團體募款不易，箇中辛勞，外人往往不清楚。例如家扶中心在每學期開學前，都忙著籌措獎助學金，才能讓家扶兒們安心上學，所以實在很需要各界幫忙。台南市議會拋磚引玉，各頒贈3萬元慰問金，希望有能力的善心人士能接棒送愛。

除了慰問金，郭信良議長也宣布，歌手安伯政和許常德製作人共贈送這些團體150張7月22日在安平玄饌宴會餐廳舉辦的安伯政「破繭重生音樂會」門票，以及100張8月13日在高雄巨蛋的「2022大跨越—詹雅雯音樂會」入場券，用分享音樂的方式來分享愛，別具意義。

安伯政和許常德則特別感謝各個贊助單位，因為大家一起慷慨促成，才能順利贈票。贊助單位有益口桐生行銷企業社、祝冷電器股份有限公司&楷菫萊美學館、創衣形象、杯子蛋糕專業舞蹈及米蘭時尚髮型。