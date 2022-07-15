快訊／抓到了！南投行刑式槍殺4死　冷血槍手落網

記者陳以昇、莊智勝／台中報導

南投縣草屯鎮康建生技公司昨(14日)傳出槍擊命案，一名槍手闖入公司，對5人行刑式槍決轟頭，導致4人死亡、創辦人賴敏男重傷，目前還在搶救中。警方第一時間展開追查掌握兇嫌行蹤，並於今凌晨前往霧峰準備攻堅，不料卻撲空；稍早警方持續追緝，終於在台中市中清路逮捕嫌犯，目前全案正進一步調查中。

▲警方帶著盾牌準備逮捕犯嫌 。（圖／記者陳以昇攝）

警方調查，槍手身形高大精壯，身高約180公分，昨下午埋伏許久後趁著下班時間闖入公司後，接連將賴敏男、賴敏男胞弟賴鋕卿、課長劉慶彬、賴敏男女兒賴彥予、及張姓女主任「行刑式槍決」，一人一槍、手法十分乾淨俐落，5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，但傷勢相當嚴重，目前仍在醫院觀察，尚未脫離險境。

▲南投康建生技公司昨傳出4死槍案。（圖／記者高堂堯翻攝）

據悉，全案有2個現場，第一現場為農場資材室，槍手先將賴鋕卿、劉慶彬2人押入資材室中，以手銬將2人反手銬住，接著手持裝有消音器手槍，朝2人頭部「一人一槍」；行兇後嫌犯接著轉往公司，趁著下班門禁較鬆，直接入內詢問「賴博士在哪？」並闖入1樓大會客室朝著賴敏男、張姓女主任開槍，而賴彥予則在距離會客室約3公尺外的小房間中槍，5人均是頭部中彈，警方到場時發現4人已經明顯死亡，僅有賴敏男倖存。

槍手接連朝著5人頭部開槍得逞後，還劫走死者劉慶杉的機車，一路從草屯騎往台中霧峰逃逸，監視器畫面也拍下槍手身影，車速相當從容不迫，足見其冷血至極。警方追查，槍手抵達霧峰後，將機車丟棄在中投公路旁一處草叢中，且人疑似躲往鄰近一處鐵皮屋內，警方掌握行蹤後，於今凌晨1時許發難攻堅，不料槍手早已逃離，人去樓空。

警方持續追查，蒙面槍手就是多年前曾在公司任職的員工李鴻淵，8年前曾與公司主管洪女有嫌隙，雙方還對簿公堂，當時賴敏男、賴鋕卿、劉慶杉都有出庭作證，證詞對李不利，雖然李最後因有不在場證明獲判無罪，但疑似因此埋下殺機。槍手行兇後一路逃往台中，疑似向友人借錢後搭計程車逃亡，稍早警方已在台中中清路一家養生館逮到人，詳細案情還有待進一步釐清。

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▼槍手行兇得逞後還劫走死者劉慶杉機車逃離現場。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲南投康健生技槍擊案4死，警方台中逮到犯嫌 。（圖／記者陳以昇攝）