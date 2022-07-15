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社會 社會焦點 保障人權

員工直擊「槍殺行刑現場」！蒙面槍手放過5人：進廁所就不會死

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投縣草屯鎮康建生技公司昨下午傳出槍擊案，槍手李嫌闖入公司「行刑式槍決」，釀成4死1重傷。警方調查，李嫌在農場資材室先槍殺2人後，再闖入公司大會客室，當時現場共有8人，李嫌要求所有人交出手機，接著把5名員工趕進廁所，並稱「進去就不會死」，待5人再度開門探查時，創辦人賴敏男等3人已經中槍，現場鮮血濺滿地。

警方調查，槍手李嫌曾是該生技公司職員，但8年前卻與內部主管產生嫌隙，雙方還對簿公堂，李疑似為此懷恨在心，8年後持槍重返公司尋仇，血洗康建生技。

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，公司外觀。（圖／記者唐詠絮攝）

▲康建生技公司昨傳出重大槍擊案。（圖／記者唐詠絮攝）

據調查，李嫌就住在康建公司附近，由於曾在公司任職，對於內部運作情況熟悉，深知創辦人賴敏男每天下午都會農場巡視，昨下午1時許，李嫌持槍到場，但卻未見到賴敏男，只見其胞弟賴鋕卿、及課長劉慶杉2人，當即將2人押入資材室，並以手銬反手銬住控制2人，質問「賴敏男在哪？」還要求賴鋕卿撥打電話給胞兄，要他前往農場碰面；但賴敏男當時碰巧有訪客，因此未到農場。

李嫌先持裝有消音器的手槍，朝著賴鋕卿、劉慶杉2人頭部「一人一槍」射殺後，在農場等賴敏男到來，但等了一下午都未見其現身，由於適逢下班時段，李嫌決定主動前往250公尺遠外的公司找人，趁著下班人潮門禁較鬆之際混入公司，並詢問職員「賴博士在哪？」循線找到1樓大會客室。

當時會客室內共有8人在場，見到蒙面持槍的李嫌後，眾人嚇得不敢輕舉妄動；李嫌在亮槍威嚇後，即要求8人交出手機，接著朝著現場所有人掃視，疑似在辨認身分，隨後要求5名員工進廁所，強調不會傷害他們，「進廁所就不會死」。5人當下極度驚恐，依槍手指示走進廁所，接著聽聞外頭有細碎躁動聲響，待一切恢復平靜後，5人鼓起勇氣開門探查，即見賴敏男、其女兒賴彥予、以及主任張家綺頭部中槍倒臥在血泊中，嚇得急忙報案。

警方研判，槍手目標十分明確，推測仇殺可能性高。李嫌犯案後還劫走死者劉慶杉機車逃亡，目前仍在逃。

▲▼(更新版)南投康建生技公司槍擊案4死，現場陳屍位置曝光。（圖／ETtoday製）

▲▼(更新版)南投康建生技公司槍擊案4死，現場陳屍位置曝光。（圖／ETtoday製）

▲康建生技公司槍擊案4死，現場陳屍位置圖。（圖／ETtoday製）

▼槍手李嫌目前仍然在逃。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，兇嫌逃亡畫面 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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