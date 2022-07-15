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社會 社會焦點 保障人權

還原攻堅全過程！槍手「躲進屋頂夾層」　現場起出3把槍179顆子彈

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，警政署長黃明昭。（圖／記者白珈陽攝）

▲警政署長黃明昭說明攻堅過程。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

犯下南投康建生技公司4死槍擊案的李姓嫌犯，在逃亡20多個小時後，今下午1時50分於台中市中清路一家養生會館落網。警政署長黃明昭親自南下坐鎮指揮，表示專案小組一路追蹤李嫌到該處養生館，李嫌相當狡猾，發現大批警力攻堅時，還一度躲到屋頂夾層，企圖掩人耳目，但最終仍被眼尖的警方發現，當場逮獲。

黃明昭表示，警方組成專案小組，在21小時內，不費一槍一彈就將李嫌逮捕，完成艱鉅任務，現場查扣3把槍枝、179顆子彈，李嫌火力相當強大。

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，李嫌躲藏在養生館夾層。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲李嫌發現大批警力，一度轉往樓頂夾層躲避。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方調閱監視器畫面一路追查李嫌行蹤，發現他在該處養生館落腳，當即調動大批警力圍捕攻堅；當時李嫌躲藏在養生館5樓處，發現警力包圍後，還狡猾逃往屋頂夾層，與警方玩起躲貓貓，幸現場員警眼尖，最終仍成功將李嫌逮捕。

黃明昭說，李嫌躲往夾層時沒有隨身帶槍，落網時情緒不穩定，表示自己與死者有「深仇大恨」，但確切動機為何、李嫌躲到養生館是不是背後有人掩護？以及槍枝是從哪裡來，專案小組仍還要深入釐清。

▼李嫌落網時高喊「我有深仇大恨」。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 康建生技公司槍擊4死案，兇嫌被帶出高喊，「我有深仇大恨」 。（圖／記者陳以昇攝）

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