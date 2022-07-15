捐300萬救護車紀念亡妻　賴敏男3年後遭槍擊昏迷...被這車送醫

▲賴敏男過去曾捐贈雙冬消防分隊救護車，卻也因遭槍擊，被這台救護車送醫急救。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮康健生技公司董座賴敏男等5人慘遭槍擊、釀4死1傷慘劇，因賴過去事業有成又熱心公益、造福鄉里，地方為之震驚，警方目前全力緝凶中；賴敏男在3年前曾以亡妻名義捐贈雙冬消防分隊救護車，未料14日出事後，也是被自己捐贈的救護車送醫急救，堪稱不幸的巧合。

南投縣消防局昨天下午5時30分左右接獲報案，派遣中興、爽文和雙冬3分隊救護車前往現場，並由雙冬分隊將唯一重傷生還的賴敏男送往草屯佑民醫院急救、再轉送台中榮總醫院開刀取出卡在頭顱的子彈，並持續觀察治療。

而昨天載送賴敏男就醫的救護車，正是賴敏男在2019年9月以其往生妻子蔡明珠和自家康建生技公司的名義，捐贈給當地的雙冬消防分隊使用，根據南投縣消防局的資料，該輛救護車不但要價達300萬元，尤其賴妻當時剛過世不久，他卻能將喪妻之痛化為大愛，幫助拯救更多生命，高尚情操令消防弟兄和地方人士感佩不已。

▲賴敏男（藍上衣者）去年受邀參加雙冬國小半風雨球場啟用典禮。（圖／資料照片，記者高堂堯攝，下同）

此外，賴敏男也非常關心地方孩子的教育建設，除曾慷慨捐贈100萬元，讓在地雙冬國小成立教育獎助學基金、擔任管理委員會主委；而過去該校長期缺乏半風雨球場，下雨天只能擠在走廊上運動，讓他非常心疼、並跟時任立委的蔡培慧反映，後來促成教育部推動「國民中小學設置半戶外球場計畫」，由行政院補助南投縣內中小學共計1億1千830萬元興建半戶外的風雨球場。

雙冬國小的半風雨球場於去年10月落成啟用時，轉任行政院中辦執行長的蔡培慧也邀請賴敏男出席慶祝，蔡培慧昨天得知噩耗後表達不捨，指賴敏男博士是她十分敬重的台大農科院的大學長、也是國內著名的菇蕈類專家，除請所有的朋友們一起為賴敏男祈福，以化險為夷、度過難關，也嚴正譴責暴力、要求相關單位強力遏止治安破口。