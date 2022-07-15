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社會 社會焦點 保障人權

8年恩怨埋殺機！嫌犯槍槍轟頭狠奪4命　全因他們做了這些事

記者陳韻如／南投報導

南投縣草屯鎮康健生物科技公司14日發生槍擊命案！一名槍手闖入公司，對5人行刑式槍決轟頭，釀成4死1重傷悲劇，創辦人賴敏男目前仍在搶救中。警方鎖定，槍手為離職的李姓男員工，其2014年間曾與一名女課長發生糾紛，公司內部有多人出庭作證，而恰巧此次5名受害者中，有2名死者加上重傷的賴敏男均是當時的證人，李男疑似因此懷恨在心，而埋下殺機。

警方調查，槍手身形高大精壯，身高約180公分，初步研判為曾與公司有嫌隙的李姓前員工，其昨下午埋伏許久後趁著下班時間闖入公司後，接連將賴敏男、賴敏男胞弟賴鋕卿、課長劉慶杉、賴敏男女兒賴彥予、及女主任張嘉綺「行刑式槍決」，一人一槍、手法十分乾淨俐落，5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，但傷勢相當嚴重，目前仍在醫院觀察，尚未脫離險境。

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，第一現場農場拉起封鎖線。（圖／記者唐詠絮攝）

根據2014年的判決書，李男因與一名洪姓女課長長期因為操作機器問題起爭執，李男還曾撂話，「過年後就會有一場好戲可看」，不久後便持鐵棍在公司外埋伏洪女，待洪女騎機車經過後，便猛力朝洪女頭部揮擊，口裡還不斷喊道，「我要讓妳死！」、「打死妳！」等。

李男事後遭到檢方依殺人未遂罪嫌起訴，法院開庭時，死者劉慶杉、張嘉綺以及重傷的賴敏男都曾出面作證，而說詞均對李男不利。其中賴敏男稱，自己曾聽過員工表示，李男揚言「過年後會有一場好戲」，他當時還出言相勸，要他不要這麼不禮貌。

▲▼ 南投槍擊，兇嫌逃亡畫面 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲兇嫌犯案後騎機車逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

當時法院雖以罪證不足判李男無罪，但他也疑似因此懷恨在心而埋下殺機，在事隔8年後決定動手槍殺賴敏男等人，隨後騎著機車逃往霧峰，目前警方已鎖定行蹤，將積極追緝到案。

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，現場陳屍位置曝光。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投康建生技公司槍擊案4死，警封鎖現場調查。（圖／記者高堂堯翻攝）

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