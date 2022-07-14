前警官羅明村遭控收賄包庇槍擊案頂罪　更三審判刑11年

▲被控收賄的前警官羅明村。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前新莊分局刑事組長羅明村，25年前在偵辦1起槍擊案時，遭控收賄50萬元遭到法辦。案件審理期間，羅一度獲判無罪，但最終仍遭判刑13年確定，潛逃出境，躲藏在越南11年後，前年底因疫情而返台。他所涉的另外收賄案件，高院14日的更三審將他加重改判11年、褫奪公權5年。可上訴。

羅明村偵辦白曉燕槍擊案，原本為警界明日之星。但他在1997年偵辦臺北縣林口鄉的「新樹林餐廳」槍擊案時，當時2派人馬互相槍擊後，都透過關係找上羅明村。其中一方由黃姓少年出面頂罪，而當時主謀也交付50萬元給與羅明村。此外，另外一方也表示將由陳姓男子出面頂罪，而李姓、王姓主嫌當時承諾會給陳男1百萬元安家費，另外會行賄羅明村50萬元，換取關2、3年就讓陳男出獄。不過安家費沒有到陳男手上，陳男一氣之下供出案情。

全案經由檢方偵查後，提起公訴。一審認定羅明村犯下2罪，重判15年。案件纏訟多年，羅明村收賄50萬讓黃姓少年頂罪部分，先行以13年定讞；至於期約收賄50萬元讓陳男頂罪部分，更一審雖一度判決無罪，更二審又改認定有罪。羅明村不服判決，逃亡到大陸、越南等地，案件因此停擺，人權團體也為羅明村喊冤，總計51次請求檢察總長提出非常上訴，但均未能獲得翻案。

案件在前年底獲得轉圜，因為疫情影響，羅明村主動回台投案。當時他表示，「沒做的事情，我要回來面對。」而他女兒則補充，羅明村因為心臟不好，逃亡期間一直無法好好治療，可能是因為心臟太過不舒服，再加上新冠肺炎疫情嚴重，擔心無法回國，所以才會主動決定歸案。

高院更三審審理羅明村期約收賄50萬元部分，全案於14日宣判，高院認為他犯下舊《貪污治罪條例》「悖職期約賄賂罪」，考量他「職司警局刑事組組長職務，本應持身廉潔及公正打擊犯罪，卻為掩飾真正犯行者，而違背其職務期約賄賂，應予非難」，重判有期徒刑11年、褫奪公權5年。