愛鄰舍更生家園與友善廠商樂助更生人就業復歸

▲透過更保分會與愛鄰舍協會的幫助，有17名更生人到大田海洋食品公司工作。（圖／臺灣更生保護會提供）

更生人出監後遇到最棘手的問題，莫過於家人拒絶接納，因此面臨無家可歸的窘境；若再加上尋職處處碰壁、就業遭歧視或適應困難，容易造成更生人再犯又入監。

更生人在職場上被排斥及長期與社會脫節造成的人際隔閡，在在使更生人的返家與就業路上出現層層障礙。「愛鄰舍更生家園」就是以安置更生人為目標，提供生活適應及支持性就業等多面向輔導，以期重新復歸。

為了避免愛鄰舍的更生人缺乏支持系統而再犯，增加社會負擔，更保分會與愛鄰舍協會即使在這兩年疫情嚴峻下，仍努力為安置學員們找出路，安排一系列就業成長團體、職場觀摩體驗、開發友善協力廠商等，讓更生人透過陪伴與管理，以團隊模式進入一般就業職場，適應社會。

食品包裝業別的大田海洋食品公司，提出願意雇用更生人，因其相關作業皆須符合衛生法規等嚴格規定，學員中有幾位曾受傷、中風、反應較遲緩的也都在這樣的支持網絡下通過就業訓練，全數錄用。如今已經有17名更生人到大田海洋食品公司工作，他們相信「雖然我不完美但是我有價值」，努力表現讓別人肯定。

更保積極與友善廠商合作，結合資源提供更生人最佳援助，希望這個善的循環能成為更生人最堅強的後盾，永不止息。（本文轉載自臺灣更生保護會《2022年7月甦活人生電子報》）