　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

愛鄰舍更生家園與友善廠商樂助更生人就業復歸

▲▼透過更保分會與愛鄰舍協會的幫助，有17名更生人到大田海洋食品公司工作。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲透過更保分會與愛鄰舍協會的幫助，有17名更生人到大田海洋食品公司工作。（圖／臺灣更生保護會提供）

更生人出監後遇到最棘手的問題，莫過於家人拒絶接納，因此面臨無家可歸的窘境；若再加上尋職處處碰壁、就業遭歧視或適應困難，容易造成更生人再犯又入監。

更生人在職場上被排斥及長期與社會脫節造成的人際隔閡，在在使更生人的返家與就業路上出現層層障礙。「愛鄰舍更生家園」就是以安置更生人為目標，提供生活適應及支持性就業等多面向輔導，以期重新復歸。

為了避免愛鄰舍的更生人缺乏支持系統而再犯，增加社會負擔，更保分會與愛鄰舍協會即使在這兩年疫情嚴峻下，仍努力為安置學員們找出路，安排一系列就業成長團體、職場觀摩體驗、開發友善協力廠商等，讓更生人透過陪伴與管理，以團隊模式進入一般就業職場，適應社會。

食品包裝業別的大田海洋食品公司，提出願意雇用更生人，因其相關作業皆須符合衛生法規等嚴格規定，學員中有幾位曾受傷、中風、反應較遲緩的也都在這樣的支持網絡下通過就業訓練，全數錄用。如今已經有17名更生人到大田海洋食品公司工作，他們相信「雖然我不完美但是我有價值」，努力表現讓別人肯定。

更保積極與友善廠商合作，結合資源提供更生人最佳援助，希望這個善的循環能成為更生人最堅強的後盾，永不止息。（本文轉載自臺灣更生保護會《2022年7月甦活人生電子報》

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
LIVE／陳時中卸指揮官拚選舉　出席最後院會
「泰版温貞菱」下海被逮！　警翻護照…客人才知自己「男上加男」
中華電信悄寄限定簡訊！「499吃到飽」方案曝光　網喊划算
日本第7波疫情來襲！BA.5將成主流毒株　單日確診「翻倍」增
曾國城悲嘆朱俐靜罹癌「發現太晚」　師兄畢書盡紅眼眶忍痛致哀
ET民調／陳時中正式參選　蔣萬安、黃珊珊最新支持度出爐
陳為民痛哭到說不出話！　陶晶瑩淚：她走得很安祥
台銀日圓匯價驚見「0.2199」！　再創25年新低
快訊／國道狠甩4紅斑馬　「囂張姐」抓到了！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

出監務農到成立產銷公司　自助助人的更生人

愛鄰舍更生家園與友善廠商樂助更生人就業復歸

「幸運草網路商店街」讓更生人開店當老闆

更保提前入監助毒品犯出監不再犯

「司法聯盟鏈」啟動　數位證據保存及監管受認證

黃伊平／輕浮的玩笑或性騷擾？從兒權講師性騷疑雲說起

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

正妹算帳飆速按計算機！ 網驚：我連數字都沒看完

出監務農到成立產銷公司　自助助人的更生人

愛鄰舍更生家園與友善廠商樂助更生人就業復歸

「幸運草網路商店街」讓更生人開店當老闆

更保提前入監助毒品犯出監不再犯

「司法聯盟鏈」啟動　數位證據保存及監管受認證

黃伊平／輕浮的玩笑或性騷擾？從兒權講師性騷疑雲說起

國民黨為安倍「降半旗」惹怒深藍　侯友宜：應給家屬關懷

開冰箱門秒上演變形金剛　網見慘況照全歪樓：蛋更貴快救！

被營建署批蓋社宅消極　黃珊珊酸：最後一名卻問第一名「怎麼沒考100分」

山上原本想「火燒韓鶴子」殺統一教主夫人　改殺安倍原因曝光

男大生宿營「剪陰毛+偷拍」送性平會　學姊罵「又屁又油」判無罪

台灣通運引進SCANIA「純電動大貨車」　台泥：明年再買3輛

邊餵寶寶喝奶邊「用腳玩遊戲」　奶爸最後居然還打贏了！

民進黨全代會週日登場　「團結台灣顧好未來」小物搶先曝光

牙周炎抗生素藥膏「變成咖啡色」　全批號3500支預防性回收

「賠錢也要賣！」中華大學旁包租公開價828萬　打包賣14間學套

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

法律熱門新聞

司法聯盟鏈啟動　數位證據受保障

更保輔導更生人網路開店當老闆

東部農產達人更生復歸自助助人

更保提前入監助毒品犯復歸社會

黃伊平／開玩笑與性騷擾的距離

嚴審年度考績　法務部改3檢察官為丙等

勞工若任國民法官　司法院：可請公假

給說法／借車出事，車主要賠嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

柯博齡／車停白線為何被開單

吳景欽／林益世案談職務行為之爭

更保董座張斗輝提毒品犯復歸之路

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

更多熱門

相關新聞

東部農產達人更生復歸自助助人

東部農產達人更生復歸自助助人

曾誤入歧途而入獄服刑的阿明，在監擬定創業計畫，出監後，積極依照創業規畫逐步施行，並於民國109年申請更保台東分會創業貸款而成立農業產銷公司，如今他精心栽種的金鑽鳳梨已在全國全聯、家樂福門市上架。

更保輔導更生人網路開店當老闆

更保輔導更生人網路開店當老闆

更保提前入監助毒品犯復歸社會

更保提前入監助毒品犯復歸社會

司法聯盟鏈啟動　數位證據受保障

司法聯盟鏈啟動　數位證據受保障

收賄喬清潔隊人事　苗縣議員江村貴判刑定讞

收賄喬清潔隊人事　苗縣議員江村貴判刑定讞

關鍵字：

法律更生人更保愛鄰舍更生家園安置處所復歸大田海洋食品公司

讀者迴響

熱門新聞

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

報出特殊姓氏「總被誤認是暱稱」！女星無奈用掰的

半個台灣有感　07：41規模4.6地震

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面