2加油員顧聊天「超加」532元　女車主傻眼：我要認衰補足？

記者黃翊婷／綜合報導

一名女車主昨日（13日）在臉書PO文表示，去加油時明確說了只要加1000元，2名加油員收了錢也刷了載具，卻因為顧著聊天加到超過，總金額變成1532元，「這樣是我要認衰，還是店員要認賠啊？」

▲原PO抱怨加油員顧著聊天，導致油加過量。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，因為身上只有1000元，沒有多帶現金，也沒有帶提款卡和信用卡，所以加油時她很明確表示要加92無鉛汽油1000元，加油員一開始還聽錯，以為是95加1000元，她又重複說了一遍，接著把千元鈔票交給加油員，還刷了載具。

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沒想到2名加油員只顧著聊天，等到發現時已經加超過，當下沒有道歉，而是直接說要加到跳停，總金額變成1532元。「這樣是我要認衰，還是店員要認賠啊？」原PO無奈地說，後來加油站主管出面處理，得知是員工聊天造成的狀況，於是讓2人平均分攤多出來的532元，「我不是想要大家吵架才發文，我是真的困惑遇到這種情況該怎麼辦？重頭到尾沒給我個不好意思的態度，你們說，這樣我還要回去那個加油站給他們錢嗎？」

文章公開之後，有部分網友覺得原PO應該折返回去把錢補上；但大多數網友都力挺原PO不用補錢，「不用補給錢，賠一次之後就會很注意了」、「要聊天就設定1000元跳停就好，為什麼你的錯要別人來吸收」、「大家工作都很辛苦，但不是說工作辛苦，卻只顧著聊天，犯錯了還要客人體恤並自行吸收多出來的錢吧」。

也有本身在加油站工作的網友留言，勸原PO不用太在意或感到內疚，「如果是員工自己聊天加超過油，那就是他們的問題，不專心就是不專心」。