　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2加油員顧聊天「超加」532元　女車主傻眼：我要認衰補足？

記者黃翊婷／綜合報導

一名女車主昨日（13日）在臉書PO文表示，去加油時明確說了只要加1000元，2名加油員收了錢也刷了載具，卻因為顧著聊天加到超過，總金額變成1532元，「這樣是我要認衰，還是店員要認賠啊？」

▲▼ 加油,油價,95無鉛 。（圖／記者張一中攝）

▲原PO抱怨加油員顧著聊天，導致油加過量。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，因為身上只有1000元，沒有多帶現金，也沒有帶提款卡和信用卡，所以加油時她很明確表示要加92無鉛汽油1000元，加油員一開始還聽錯，以為是95加1000元，她又重複說了一遍，接著把千元鈔票交給加油員，還刷了載具。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到2名加油員只顧著聊天，等到發現時已經加超過，當下沒有道歉，而是直接說要加到跳停，總金額變成1532元。「這樣是我要認衰，還是店員要認賠啊？」原PO無奈地說，後來加油站主管出面處理，得知是員工聊天造成的狀況，於是讓2人平均分攤多出來的532元，「我不是想要大家吵架才發文，我是真的困惑遇到這種情況該怎麼辦？重頭到尾沒給我個不好意思的態度，你們說，這樣我還要回去那個加油站給他們錢嗎？」

文章公開之後，有部分網友覺得原PO應該折返回去把錢補上；但大多數網友都力挺原PO不用補錢，「不用補給錢，賠一次之後就會很注意了」、「要聊天就設定1000元跳停就好，為什麼你的錯要別人來吸收」、「大家工作都很辛苦，但不是說工作辛苦，卻只顧著聊天，犯錯了還要客人體恤並自行吸收多出來的錢吧」。

也有本身在加油站工作的網友留言，勸原PO不用太在意或感到內疚，「如果是員工自己聊天加超過油，那就是他們的問題，不專心就是不專心」。

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
「泰版温貞菱」下海被逮！　警翻護照…客人才知自己「男上加男」
中華電信悄寄限定簡訊！「499吃到飽」方案曝光　網喊划算
日本第7波疫情來襲！BA.5將成主流毒株　單日確診「翻倍」增
曾國城悲嘆朱俐靜罹癌「發現太晚」　師兄畢書盡紅眼眶忍痛致哀
ET民調／陳時中正式參選　蔣萬安、黃珊珊最新支持度出爐
陳為民痛哭到說不出話！　陶晶瑩淚：她走得很安祥
台銀日圓匯價驚見「0.2199」！　再創25年新低
快訊／國道狠甩4紅斑馬　「囂張姐」抓到了！
台首大確定全面停招！　將協助學生轉學
辣妹暗巷幫口交　猴急哥凍未條扒光硬上...下場GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

牙周炎抗生素藥膏「變成咖啡色」　全批號3500支預防性回收

九份「殭屍天團」合體！民眾1張神抓拍嚇尿　網驚：南美館輸了

2加油員顧聊天「超加」532元　女車主傻眼：我要認衰補足？

十字路口驚見「半橢圓槽化線」　內行人揭功能：防三寶切西瓜

台首大確定全面停招　教部令7月底前辦說明會協助學生轉學

開砲反重傷！焦糖哥哥「做1事」陳時中粉嘆：找你是請鬼開藥單

立榮航空「酷企鵝彩繪機」8／3卸妝！這5天搭機有禮可拿

新冠病毒會像SARS忽然消失嗎　醫曝2最新數據

今早4起地震最大規模4.6！宜蘭外海「15分鐘內連震3次」

快訊／3類人搭機前免PCR！陳時中請辭指揮官？　指揮中心1400說明

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

正妹算帳飆速按計算機！ 網驚：我連數字都沒看完

牙周炎抗生素藥膏「變成咖啡色」　全批號3500支預防性回收

九份「殭屍天團」合體！民眾1張神抓拍嚇尿　網驚：南美館輸了

2加油員顧聊天「超加」532元　女車主傻眼：我要認衰補足？

十字路口驚見「半橢圓槽化線」　內行人揭功能：防三寶切西瓜

台首大確定全面停招　教部令7月底前辦說明會協助學生轉學

開砲反重傷！焦糖哥哥「做1事」陳時中粉嘆：找你是請鬼開藥單

立榮航空「酷企鵝彩繪機」8／3卸妝！這5天搭機有禮可拿

新冠病毒會像SARS忽然消失嗎　醫曝2最新數據

今早4起地震最大規模4.6！宜蘭外海「15分鐘內連震3次」

快訊／3類人搭機前免PCR！陳時中請辭指揮官？　指揮中心1400說明

山上原本想「火燒韓鶴子」殺統一教主夫人　改殺安倍原因曝光

男大生宿營「剪陰毛+偷拍」送性平會　學姊罵「又屁又油」判無罪

台灣通運引進SCANIA「純電動大貨車」　台泥：明年再買3輛

邊餵寶寶喝奶邊「用腳玩遊戲」　奶爸最後居然還打贏了！

民進黨全代會週日登場　「團結台灣顧好未來」小物搶先曝光

牙周炎抗生素藥膏「變成咖啡色」　全批號3500支預防性回收

「賠錢也要賣！」中華大學旁包租公開價828萬　打包賣14間學套

許光漢摘FENDI形象大使超狂！　與宋慧喬、李敏鎬成品牌家族一員

迎戰中元節！2大量販「超殺優惠、活動」一次看　百款商品買1送1

花圃驚見黑色生物「兩腳站立」抖臀倒退　姐姐看傻：我養到一隻熊

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

生活熱門新聞

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

半個台灣有感　07：41規模4.6地震

「超強運3生肖」7月中旬財運旺到爆！

同居後揭超髒習慣　男：真的很想換女友！

再次感染將升！恐回5、6月高峰嗎　醫給答案

收面試邀請　他遭嗆「只收取菁英」傻了

護理師跪在病患腳邊！專注1件事震撼2萬網

蔡炳坤腦中風！中醫曝4黃金穴位：降血壓有感

占私人車位被貼單！科大生「號召刷1星負評」

更多熱門

相關新聞

小一作業「成○大」　爸想20分鐘投降

小一作業「成○大」　爸想20分鐘投降

屏東一名爸爸12日在臉書PO文求助，就讀小學一年級的兒子暑假作業有一題造詞為「成○、○大」，因為題目要求由上而下、由左而右造詞，也就是要用同一個字造出兩個詞，他想了20分鐘想不出答案，最終決定放棄。不過，文章公開之後，很多網友一下子就想到答案是「長」，可以造出成長、長大兩個詞，「你這樣能想20分鐘？我服你。」

她姓施卻被狂聽錯　網猛點頭：我也是

她姓施卻被狂聽錯　網猛點頭：我也是

早餐店倒3家他嘆經濟差　網4關鍵點破

早餐店倒3家他嘆經濟差　網4關鍵點破

鹹酥雞攤「月休19天」　休假原因笑翻網：做健康的

鹹酥雞攤「月休19天」　休假原因笑翻網：做健康的

他菜市場買晚餐100變600　網狂點頭

他菜市場買晚餐100變600　網狂點頭

關鍵字：

爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

報出特殊姓氏「總被誤認是暱稱」！女星無奈用掰的

半個台灣有感　07：41規模4.6地震

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面