慶生吃冰淇淋蛋糕！他一看傻住：老闆手不痠？　網讚正宗台式

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友昨日（14日）接到親友打來的電話，說是兒子生日有冰淇淋蛋糕，詢問要不要來一起慶祝，沒想到他到場之後，看到擺在桌上的蛋糕卻傻住了，居然是整整3層的叭噗冰淇淋蛋糕，「我真的很想問，老闆你手不痠嗎？」

▲原PO第一次看到叭噗冰淇淋蛋糕。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，14日接到電話，親友說兒子生日，訂了一顆冰淇淋蛋糕，問他要不要來一起慶祝，他回答「好，馬上到」，沒想到進門後看到擺在桌上的蛋糕，瞬間傻住，「第一次看見，我少見多怪？請問這算是冰淇淋蛋糕嗎？我真的很想問，老闆你手不痠嗎？」

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照片中，只見蛋糕上插著一根數字6的蠟燭，底下則是由冰淇淋球組成的3層蛋糕，光是口味就有5種，外型和一般人印象中的「冰淇淋蛋糕」不太一樣。原PO補充道，這款冰淇淋蛋糕很快就融化了，對他來說口味太甜，聽說是買的，不是自己做的，「第一眼看到，我只想到老闆手會很痠。」

文章公開之後掀起網友留言熱議，「厲害了，這個」、「很有創意」、「正宗台式」、「好像可以自己弄」、「我也是第一次看到這種冰淇淋蛋糕」、「我覺得這比一般的冰淇淋蛋糕還好」、「是叭噗耶，我可以」。

還有不少老饕表示，這種叭噗冰淇淋蛋糕其實已經出現在市場上一段時間了，訂購時可以選擇口味和蛋糕層數，有些店家還會送餅乾甜筒，想吃什麼口味直接挖1球走，不用切，比傳統蛋糕方便許多，很適合當作慶生或開同樂會的驚喜，「口味可以挑選，吃膩奶油蛋糕的話，選這個真的很實際」。