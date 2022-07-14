兒子「1道數學題」洩超狂邏輯！爸越看越怪　網激讚：理科人才

▲小孩的思維常讓爸媽哭笑不得。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

小朋友的思維常讓爸媽看了哭笑不得，好像要說錯，但又好像沒有錯。日前就有一名網友貼出孩子的「數學作業」，從圖中可見，兒子第一行都完全沒問題，但第二行卻讓他越看越奇怪。貼文曝光後，卻讓底下網友不禁大讚，「聰明的孩子」、「好可愛」。

爸爸在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「兒子的作業，怎麼感覺怪怪的？」從圖中可見，習題本要讓孩童複習「數字26～60」，並依照數字順序，將題目空缺的數字填寫上去。

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題目已填上的數字有26、30、33、36、39、44、49、53、56、60，其餘都要孩童補上去。26至36那排是由左填到右邊，孩子也就依序寫下正確答案；36至40則是由上往下填，孩子也沒寫錯。

▲網友大讚孩童的邏輯。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

不過，40至51那排因為變成「由右至左」來填寫，所以孩子也將數字「左右顛倒」，分別寫下14、24、34、54、64、74、84、05，15；而51至53那排是「由下往上」填寫，所以他也把52寫成25。一直到53至60那排恢復「由左至右」的順序，孩子才終於又寫正確。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「40以後有點困難」、「數字跟著軌道走」、「中途轉個彎，轉換不同心情」、「數字寫反啦」、「正常，因為變成由右邊往左邊寫，大腦會被誤導寫字筆順方向」、「可愛的寫法」。

還有網友誇讚，「這思考邏輯不錯，可以好好引導」、「你兒子邏輯是對的」、「順序感很正確的孩子呢」、「很有空間感，理科人才」、「空間感超棒的」。此外，也有網友好奇孩子是不是左撇子？爸爸則回應「是的」。

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