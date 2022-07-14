1米8歹徒逼5人進廁所槍決　殘忍手法如26年前劉邦友血案

記者柯沛辰／綜合報導

南投縣草屯鎮康建生物科技公司14日發生重大槍擊案，造成4死1重傷。目擊員工透露，歹徒身材高大，一進門就把5人關到廁所，隨後傳出數聲槍響。警方到場時，發現5人遭行刑式槍決，全數頭部中彈，手法宛如26年前震驚全國的劉邦友血案。

據悉，康建生技創辦人賴敏男（81歲）身受重傷，送醫搶救中。4名死者是賴男的胞弟（約70歲）、女兒（40歲），以及劉姓男員工（約60歲）、張姓女員工（45歲），目前兇嫌逃逸無蹤，警方正在釐清案發原因及犯案過程，全案追查中。

目擊員工指出，兇嫌身形魁梧，身高約180公分，犯案時頭戴面罩，一進門就拿槍沒收各人的手機，把遇害的5人關進廁所，隨後就聽到數聲槍響。

▲南投康建生技公司5人頭部中彈，其中4人陳屍屋內、1人重傷送醫。（圖／民眾提供）

歹徒手法兇殘，不僅刻意隱藏身分，槍枝裝有滅音器，還行刑式瞄準頭部開槍，明顯要置幾人於死地，究竟有何深仇大恨？還是利益糾紛？幕後是否有主使？警方調查中。

如此手法不禁讓人聯想到26年前的前桃園縣長「劉邦友血案」。當時2名歹徒也是身穿雨衣，闖入時任桃園縣長劉邦友的官邸，在警衛室中以行刑式槍決9人，造成8死1重傷，僅縣議員鄧文昌急救後倖存，但因腦部嚴重受創，記憶受損，後續未能作證。

▼劉邦友血案2000萬元懸賞專刊，照片內嫌犯為「老三」，但至今尚未尋獲。（圖／資料照）