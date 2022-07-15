南投4死槍擊案「疑熟人所為」！親屬怒吼太兇殘：他知道老董的習慣

▲南投生技公司恐怖槍擊案，造成4死1重傷。（圖／記者高堂堯攝）



記者柯振中／綜合報導

南投康建生技公司14日發生恐怖槍擊案，造成4人死亡、1人重傷，兇嫌犯案後立刻逃逸，警方仍在追查當中。對此，家屬痛批，兇嫌手段相當兇殘，而且相當熟悉公司營運時間、創辦人賴敏男的習慣，若不是經過長期觀察，就是熟人痛下殺手。至於詳細案情為何，警方仍在釐清當中。

根據當地民眾的說法，兇嫌似乎知道賴敏男的生活習慣，知道賴敏男每天下午會到農場巡視，13日下午就看到可疑的人在附近徘徊。

▼附近鄰居表示，13日下午就有看到可疑人士在附近徘徊。（圖／民眾提供）



而此次的槍擊案共有2個案發現場，兇嫌持槍控制了農場裡的賴敏男弟弟、劉姓員工後，將人帶到了鐵皮屋倉庫，再透過劉姓課長的手機，要求賴敏男到農場，但當時賴敏男有訪客沒有前往，兇嫌於是開槍射殺了賴姓弟弟、劉姓員工。

兇嫌射殺2人，騎著劉姓課長的機車到康建生技的辦公室，由於正值下班時間，兇嫌只向員工告知「要找賴博士」，就輕易混進廠區內，後來又控制廠區裡的員工、奪走手機、將人趕到廁所去，再到辦公室行兇。

▼兇嫌下午1點左右就到附近，但賴敏男有訪客，因此沒去農田巡視。（圖／記者高堂堯攝）



兇嫌在辦公室開槍射殺賴敏男、張姓女主任，又在另一房間射殺了賴男的女兒，隨後騎機車逃逸，一共造成4死1重傷。

對此，親屬痛斥，兇嫌手段十分兇殘，且熟悉賴敏男的習慣、公司的營運時間，若非長期觀察，就是熟人痛下殺手。至於詳細案情為何，仍待警方釐清。

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