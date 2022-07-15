南投行刑式槍擊！槍手一句話讓警衛放行　關鍵時間奪4命

記者黃翊婷／綜合報導

南投縣草屯鎮康建生物科技公司4死1命危槍擊案，創辦人賴敏男頭部中彈，目前仍在搶救當中。家屬推測，凶手14日下午1點多應該就在工廠外面埋伏，等了3個多小時才入內，先開槍擊斃賴男弟弟、劉姓課長，再前往公司槍殺賴男等3人，現場只有3名員工倖存，懷疑若不是熟人犯案，就是經過長時間的觀察才下手。

▲槍手騎車逃逸時的裝扮。（圖／民眾提供）

目擊員工描述，槍手身高大約180公分，進門後先是要求現場員工交出手機，還強調不會傷害他們，然後把人趕進廁所關起來，接著就聽到外面有疑似衝突聲和槍聲，等到一切恢復平靜之後，再開門探查，卻發現賴男、賴男女兒和張姓女主任已經中彈。

根據《自由時報》報導，家屬認為，凶手14日下午1點多就在工廠外埋伏，當時賴男因為有臨時訪客沒有過去，凶手逗留3個多小時，才入內槍殺賴男弟弟和劉姓課長，接著前往公司，逮住一名正要下班的員工，劈頭就問「賴博士在哪裡？」得知人就在辦公室裡，隨即闖入開槍，只留下3名活口，一切行動很明顯就是衝著賴男而來，如果不是熟人犯案，便是經過長時間的觀察，才能如此快速下手。

▲檢警進入第一現場蒐證。（圖／記者高堂堯攝）

至於行凶動機為何，有員工猜測可能與一名已經離職的李姓員工有關，李男身高也是180公分，身材和槍手相似，因為康建公司2014年也曾有歹徒持鐵棍闖入，導致洪姓女課長被打到重傷，當時李男被懷疑涉有重嫌，但法官認為罪證不足，判決無罪，沒想到8年後發生4死1命危慘案，不免讓人引發聯想。

另外，一度還有消息傳出，槍手疑似與賴男的女兒賴彥予有關，不排除有感情糾紛。不過，草屯警方澄清，目前還未確定槍手身分，動機也還要再調查釐清，請外界不要過度揣測。

▼賴男頭部中彈，被送往台中榮總搶救。（圖／民眾提供）