　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南投行刑式槍擊！槍手一句話讓警衛放行　關鍵時間奪4命

記者黃翊婷／綜合報導

南投縣草屯鎮康建生物科技公司4死1命危槍擊案，創辦人賴敏男頭部中彈，目前仍在搶救當中。家屬推測，凶手14日下午1點多應該就在工廠外面埋伏，等了3個多小時才入內，先開槍擊斃賴男弟弟、劉姓課長，再前往公司槍殺賴男等3人，現場只有3名員工倖存，懷疑若不是熟人犯案，就是經過長時間的觀察才下手。

▲▼南投康建生物科技4人遭槍殺身亡，兇嫌照曝光。（圖／民眾提供）

▲槍手騎車逃逸時的裝扮。（圖／民眾提供）

目擊員工描述，槍手身高大約180公分，進門後先是要求現場員工交出手機，還強調不會傷害他們，然後把人趕進廁所關起來，接著就聽到外面有疑似衝突聲和槍聲，等到一切恢復平靜之後，再開門探查，卻發現賴男、賴男女兒和張姓女主任已經中彈。

根據《自由時報》報導，家屬認為，凶手14日下午1點多就在工廠外埋伏，當時賴男因為有臨時訪客沒有過去，凶手逗留3個多小時，才入內槍殺賴男弟弟和劉姓課長，接著前往公司，逮住一名正要下班的員工，劈頭就問「賴博士在哪裡？」得知人就在辦公室裡，隨即闖入開槍，只留下3名活口，一切行動很明顯就是衝著賴男而來，如果不是熟人犯案，便是經過長時間的觀察，才能如此快速下手。

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，警方鑑視人員進入第一現場蒐證。（圖／記者高堂堯攝）

▲檢警進入第一現場蒐證。（圖／記者高堂堯攝）

至於行凶動機為何，有員工猜測可能與一名已經離職的李姓員工有關，李男身高也是180公分，身材和槍手相似，因為康建公司2014年也曾有歹徒持鐵棍闖入，導致洪姓女課長被打到重傷，當時李男被懷疑涉有重嫌，但法官認為罪證不足，判決無罪，沒想到8年後發生4死1命危慘案，不免讓人引發聯想。

另外，一度還有消息傳出，槍手疑似與賴男的女兒賴彥予有關，不排除有感情糾紛。不過，草屯警方澄清，目前還未確定槍手身分，動機也還要再調查釐清，請外界不要過度揣測。

▼賴男頭部中彈，被送往台中榮總搶救。（圖／民眾提供）

▲▼南投康建生物科技4人遭槍殺身亡，受傷創辦人送到台中榮總搶救。（圖／民眾提供）

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
槍決4死！大批警力前往霧峰　荷槍實彈攻堅撲空
iPhone 14 Pro Max真機照傳曝光　後鏡頭史上最
國旅補助今開搶！「每晚折1300」攻略一次看　名額限量153
兇嫌「8年前嗆殺女課長」逃刑責　今行刑式血洗！證人全被轟頭
南投行刑式槍擊！槍手一句話讓警衛放行　關鍵時間奪4命
楊小黎試乘刮傷車子！　店經理「壓迫式回應」傻眼：賠錢也拒買
《超人力霸王》女星過世！　享年38歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投生技公司槍擊4死！大批警力凌晨前往霧峰　荷槍實彈攻堅撲空

兇嫌「8年前嗆殺女課長」逃刑責　今行刑式血洗！證人全被轟頭

南投行刑式槍擊！槍手一句話讓警衛放行　關鍵時間奪4命

賓士跨海告台廠侵權　帝寶工業二度吞敗判賠1800萬元

牛樟芝之父遭「行刑式槍擊」重傷　81歲能做100下伏地挺身

南投4死滅音槍2地奪命　「職業等級」槍手操一口台灣腔

國務機要費除罪化！陳水扁、吳淑珍將獲免訴　更二審今宣判

槍裝滅音器！南投「行刑式命案」4死　專家分析兇嫌3特徵

南投行刑式槍決4死1傷　槍手3特徵恐怖巧合劉邦友血案

南投「行刑式槍殺」4死！兇嫌身分曝光　最後蹤影在霧峰

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

上台74突「刁車」釀回堵　妙齡女慌坐分隔島抱膝哭

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

國道囂張姐機場被逮　家屬：不小心騎錯路

近80kgs高加索懶得走路　寵物展找床躺、被媽拖著走

南投生技公司槍擊4死！大批警力凌晨前往霧峰　荷槍實彈攻堅撲空

兇嫌「8年前嗆殺女課長」逃刑責　今行刑式血洗！證人全被轟頭

南投行刑式槍擊！槍手一句話讓警衛放行　關鍵時間奪4命

賓士跨海告台廠侵權　帝寶工業二度吞敗判賠1800萬元

牛樟芝之父遭「行刑式槍擊」重傷　81歲能做100下伏地挺身

南投4死滅音槍2地奪命　「職業等級」槍手操一口台灣腔

國務機要費除罪化！陳水扁、吳淑珍將獲免訴　更二審今宣判

槍裝滅音器！南投「行刑式命案」4死　專家分析兇嫌3特徵

南投行刑式槍決4死1傷　槍手3特徵恐怖巧合劉邦友血案

南投「行刑式槍殺」4死！兇嫌身分曝光　最後蹤影在霧峰

美眾院通過國防授權法案　挺台參與2024環太平洋軍演

南投生技公司槍擊4死！大批警力凌晨前往霧峰　荷槍實彈攻堅撲空

瘦子也會有脂肪肝！營養師推：3招逆轉　「8種護肝食物」一圖看

許維恩罕見動怒！點名要求道歉「否則提告」 尪也發火：絕不姑息

沒有大谷翔平與「怪力男」史坦頓　全壘打大賽最後席次確認

不雅照遭疑婚變！小栗旬「十指緊扣」山田優約會被目擊…IG悄放閃

賴清德參加安倍家祭謝長廷沒陪　金美齡批理由「好笑」

兇嫌「8年前嗆殺女課長」逃刑責　今行刑式血洗！證人全被轟頭

妹子穿火辣背心約會　男友竟冷回：幹嘛學安陵容穿肚兜

狂！沙國職業隊欲砸90億挖C羅　葡萄牙球王拒絕理由曝

近80kgs高加索懶得走路　寵物展找床躺、被媽拖著走

社會熱門新聞

康建生技5人遭關廁「行刑式槍殺」

獨／牛樟芝業界曝：恐找殺手處理

南投「行刑式槍殺」4死　兇嫌身分曝光

南投4死傳感情糾紛　警曝偵辦方向

行刑式槍殺現場　2人遭上銬爆頭

南投4死槍擊案疑熟人所為！親屬怒吼太兇殘

「台灣牛樟芝之父」賴敏男遭槍決　

南投4死滅音槍2地奪命　槍手操台灣腔

康建8年前就遇過襲擊　女課長遇襲重傷

槍手問：賴博士在哪」　埋伏3小時奪4命

南投行刑式槍決4命！員工：他帶2把槍

南投縣長譴責　地檢署初步說明

生技公司4死1傷　疑塞港釀殺機

1米8歹徒槍決5人　如劉邦友血案

更多熱門

相關新聞

南投4死滅音槍2地奪命　槍手操台灣腔

南投4死滅音槍2地奪命　槍手操台灣腔

南投縣草屯鎮康建生物科技公司5人遭行刑式槍殺，造成4死1命危慘案。資深刑警認為，蒙面槍手很有可能是外來的職業殺手；但有目擊員工透露，槍手操著台灣口音，不像是外籍人士。但不論槍手是否為台灣人，都不能排除他是職業殺手等級的可能，甚至他或許已經規劃好事後的好逃亡路線，準備在最短時間內潛逃出境。

南投4死命案　槍手3點宛如劉邦友血案

南投4死命案　槍手3點宛如劉邦友血案

康建8年前就遇過襲擊　女課長遇襲重傷

康建8年前就遇過襲擊　女課長遇襲重傷

南投4死槍擊案疑熟人所為！親屬怒吼太兇殘

南投4死槍擊案疑熟人所為！親屬怒吼太兇殘

南投縣長譴責　地檢署初步說明

南投縣長譴責　地檢署初步說明

關鍵字：

南投草屯

讀者迴響

熱門新聞

康建生技5人遭關廁「行刑式槍殺」

獨／牛樟芝業界曝：恐找殺手處理

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

南投「行刑式槍殺」4死　兇嫌身分曝光

楊小黎試乘刮傷車子！　店經理「壓迫式回應」傻眼：拒買

8年前嗆殺女課長　兇嫌行刑式血洗！證人全轟頭

南投4死傳感情糾紛　警曝偵辦方向

行刑式槍殺現場　2人遭上銬爆頭

槍手問：賴博士在哪」　埋伏3小時奪4命

南投4死槍擊案疑熟人所為！親屬怒吼太兇殘

「台灣牛樟芝之父」賴敏男遭槍決　

南投4死滅音槍2地奪命　槍手操台灣腔

康建8年前就遇過襲擊　女課長遇襲重傷

許藍方駁不倫被法院打臉！

新鄰居嫌吵「凌晨狂敲門按鈴」　警到場爆尷尬！

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面