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南投4死滅音槍2地奪命　「職業等級」槍手操一口台灣腔

記者黃翊婷／綜合報導

南投縣草屯鎮康建生物科技公司5人遭行刑式槍殺，造成4死1命危慘案。資深刑警認為，蒙面槍手很有可能是外來的職業殺手；但有目擊員工透露，槍手操著台灣口音，不像是外籍人士。但不論槍手是否為台灣人，都不能排除他是職業殺手等級的可能，甚至他或許已經規劃好事後的好逃亡路線，準備在最短時間內潛逃出境。

▲▼南投草屯行刑槍決案4名死者遺體運往殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）

▲案發第一現場，檢警將4名死者的遺體移出並往運往殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）

康建生技公司14日傍晚6時許發生重大槍擊案，造成4死1傷，創辦人賴敏男頭部中彈，目前仍在醫院搶救當中。警方調查，該公司地處偏僻，外人不好找，有可能是熟人犯案，此外，槍手身形高大，身高約180公分，犯案時頭戴帽子、面罩，而且槍枝裝有滅音器。

▲▼賴敏男,康建生技公司,生技公司槍擊案,賴姓創辦人。（圖／民眾提供）

▲康建生技公司創辦人賴敏男頭部中彈，目前仍未脫離險境。（圖／民眾提供）

根據《自由時報》報導，資深刑警認為，槍手犯案手法快速俐落，能在短時間內於廁所、辦公室對5人開槍，疑似是開過槍的老手，甚至可能是外來的職業殺手，就像劉邦友血案的槍手，被懷疑是從中國找來的職業殺手，搭船偷渡來台，犯案後再偷渡出去；但有目擊員工指稱，槍手一進門就拿槍沒收大家的手機，還操著一口台灣口音，聽起來不像是外籍人士。

▲▼南投康建生物科技4人遭槍殺身亡，兇嫌照曝光。（圖／民眾提供）

▲槍手犯後立即騎車逃逸，他的機車被發現棄置於台中市霧峰。（圖／民眾提供）

還有員工透露，有一名離職的李姓員工身高約180公分，身材跟槍手一樣高壯，懷疑是同一人回來尋仇。但不論是槍手是否為台灣人，都不能排除他是職業殺手等級的可能，警方已投入大量人力進行調查，同時嚴防嫌犯搭乘漁船或飛機潛逃出境。

而在最新的調查中，警方今日（15日）凌晨根據監視器畫面，發現槍手作案後騎機車逃往台中市霧峰，並在當地將機車棄置，不過，經過搜索並未在霧峰發現其蹤跡，目前仍在全力追緝當中。

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