南投行刑式槍決4死1傷　槍手3特徵恐怖巧合劉邦友血案

記者黃翊婷／綜合報導

南投縣草屯鎮康建生物科技公司5人遭行刑式槍殺，造成4死1命危，這起事件成為台灣近18年來最血腥的重大槍擊案，擠下2004年發生的台中耕讀園3死槍擊案，也讓許多人聯想到26年前的劉邦友血案。銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎分析，康建生技公司槍擊案的槍手與劉邦友血案的槍手有3大雷同之處，分別為手法殘酷具冷血特質、有開槍或行凶經驗、動機不是報仇就是擋人財路。

▲鐵皮屋廁所是槍擊案的第一現場。（圖／記者高堂堯攝）

康建生技公司14日傍晚6時許驚傳槍響，公司創辦人賴敏男（81歲）身受重傷，其他4人包含賴男胞弟（約70歲）、女兒（40歲），以及劉姓男員工（約60歲）、張姓女員工（45歲）皆因頭部中彈死亡。目擊員工指稱，槍手身材高大，身高約180公分，犯案時頭戴面罩，一進門就拿槍沒收大家的手機，接著把遇害5人關進廁所，隨後就聽到數聲槍響。

▲賴敏男有「台灣牛樟芝之父」的稱號。（圖／翻攝自臉書）

由於5人皆遭到行刑式槍決，其中2人甚至遭到上銬，慘死農資室中，而槍手行凶後迅速騎車逃離現場，手段殘忍加上行動迅速，不免讓人想起26年前的劉邦友血案。

▲槍手騎車逃跑的畫面。（圖／民眾提供）

回顧1996年發生在桃園的劉邦友血案，當時2名身穿雨衣的男子在清晨闖入時任桃園縣長劉邦友的官邸，並將劉邦友、機要祕書、司機、2名警衛、幫傭、衛生局技士、議員莊順興以及鄧文昌押進警衛室，在狹小的2坪大空間內，朝頭部行刑式槍決9人。9人當中只有鄧文昌經急救後活了下來，但他的腦部嚴重受創，導致記憶受損無法作證，2名槍手至今仍逍遙法外。

▲劉邦友血案2000萬元懸賞專刊，照片內的嫌犯綽號「老三」，至今仍未尋獲。（圖／ETtoday資料照）

根據《聯合新聞網》報導，銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎分析，康建生技公司槍擊案的槍手與劉邦友血案的槍手有3大雷同之處，首先，行刑式槍決是可預期被害人死亡、有計畫性的殘酷手法，槍手通常具有冷血特質；第二，槍手應該都有開槍或是行凶經驗，熟悉槍械，才能在最短時間內完成作案；第三則是動機，大多數都與擋人財路、報仇有關。

至於康建生技公司槍擊案的最新調查狀況，草屯警分局長指出，槍手犯案後往草屯烏嘴潭方向逃逸，目前正在擴大追查監視器畫面。另外，南投地檢署也對案情做出初步說明，表示已經掌握一名凶嫌。

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