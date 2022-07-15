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社會 社會焦點 保障人權

康建8年前就遇過襲擊　神秘人鐵棍狂敲女課長頭部「我要讓妳死！」

記者柯沛辰／綜合報導

南投康建生技公司14日晚間發生殘忍槍擊案，一名槍手闖入對5人行刑式槍決，造成4死1重傷。事實上，康建公司2014年也曾遇到歹徒持鐵棍行兇，導致洪姓女課長重傷。當時李姓男員工被懷疑涉有重嫌，但法官認為罪證不足，判決無罪。時隔8年，真凶依舊成謎，如今又發生槍殺，不免讓人聯想。

根據判決書，李姓男員工2012年到2013年在康建公司生產課任職，操作機器時屢次與直屬的洪姓女課長發生口角，心懷恨意，在年底尾牙上揚言「過年後就會有一場好戲可看！」結果2014年2月5日傍晚，不明人士身穿帽T、戴口罩，埋伏在公司附近，待洪女路過，立即持鐵棍襲擊，不停猛擊對方頭部「我要讓妳死！」、「打死妳！」

洪姓女課長全身是傷，頭部外傷併前額撕裂傷，左手拇指指掌關節脫臼、韌帶完全斷裂。但不明人士沒有要停手的意思，直到洪女轉頭質問，「你是XXX（李男姓名）！」不明人士才逃離現場。事後，洪女忍痛離開，所幸途中遇好心人送醫，並無大礙。

▲▼南投一間生技公司驚傳「4人陳屍屋內」。（圖／民眾提供）

▲康技生技公司槍擊案造成4人死亡，1人重傷送醫。（圖／民眾提供）

事後，洪女控告李男，檢方也依殺人未遂起訴，但李男提出不在場證明，稱自己案發時在台中霧峰友人家，距離案發地點需要20到30分鐘車程，再者根據他與妻子手機通聯記錄，他有不在場證明。

法官認為，李男雖然曾與洪女爭執，又曾放話「一場好戲可看」，但這句話具抽象不確定性，皆不能作為不利被告認定。即便李男的不在場證明有令人可疑之處，但也不能反過來成為證明被告有罪的證據，基於「罪證有疑、利於被告」之證據法則，因此判處無罪。

洪女不服上訴，但刑事部分，先後遭台中高分院和最高法院駁回，民事求償也失敗。究竟當時是誰持棍痛毆洪女？至今凶手仍逍遙法外，也讓這樁疑似公司人事報復的殺人未遂案成為懸案。

不料時隔8年，康建公司再傳命案，根據初步曝光的監視器畫面，可見凶嫌人高馬大，仍是青壯年，不僅喬裝打扮，還裝置滅音器等，埋伏在公司外，明顯有備而來，也不禁讓人聯想到舊案，似乎都與報復有關。至於兩者是否真有關聯？尚待檢警釐清。

▼康建生技公司槍擊案4死，警方鑑識人員進入第一現場蒐證。（圖／記者高堂堯攝）

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，警方鑑視人員進入第一現場蒐證。（圖／記者高堂堯攝）

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