永續升級！台東結合熱氣球活動　推廣全民綠生活

▲結合熱氣球活動推廣全民綠生活。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣全民綠生活，提升球迷環保意識，台東縣環境保護局自即日起至8月15日，結合最受民眾喜愛的2022台灣國際熱氣球嘉年華，於活動期間在鹿野高台活動現場設置「環保餐具租借站」、「野餐露營休憩區」、「熱氣球裝置藝術」等多元有趣的環保體驗活動，邀請大家一起用最環保的方式，讓今夏的「台灣國際熱氣球嘉年華」更環保，一起落實全民綠生活。

台東縣政府表示，今年熱氣球嘉年華活動期間，首度推出電動巴士接駁服務，更主動邀請民眾在參與活動的同時，可以租借環保餐具、減少使用一次性包裝，減少廢棄物的產生，也是實施源頭減塑的第一步；並在活動現場設置野餐露營休憩區、熱氣球裝置藝術打卡區，讓民眾在拍照的同時，也能透過社群媒體將環保綠生活的思維傳播推廣出去，大家一起在台東享受環保新生活。

台東縣環保局指出，熱氣球嘉年華是台東指標性的大型活動，為推行台東全民綠生活的理念，並讓活動能夠減少廢棄物的產生，除了華麗的熱氣球陣容，活動也進行「永續升級」，熱氣球慢市集不主動提供塑膠袋，並使用更多元的方式，推廣全民綠生活的概念，將專屬於台東的熱氣球嘉年華活動增添更多環保風， 邀請所有民眾一同來響應，環保遊台東，全民綠生活。

環保局呼籲，全民綠生活不單只是一個標語，而是一種生活的態度，「源頭減塑、綠色慢遊」，邀請民眾一起來熱氣球嘉年華活動環保打卡，將綠生活從口號變成行動，愛環保也愛台東。