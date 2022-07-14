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日本破1000萬人染疫！　Omicron入侵「半年狂噴800萬例」

▲▼ 日本東京,熱浪,東京街景,東京街頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 全日本人口約1.2億多人，以1000萬人確診做簡單換算，等於每12人當中，就有1人曾經染疫。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日媒富士新聞網統計，全國14日新增確診人數已來到8萬7812人，這也讓全日本自疫情爆發約2年半迄今的總感染人數突破1000萬人。翻開數據，日本從出現第一例新冠確診個案至累計200萬人染疫，歷時約2年，但此後短短半年，卻是暴增800萬例，原因正是Omicron變異株迅速擴散。

報導指出，中國武漢2019年12月通報首例新冠感染者，到了2020年1月，日本才出現第一起確診個案，並於2021年8月6日出現第100萬名感染者，接著在2022年1月20日超過200萬人染疫。

然而情況在今年急轉直下，因傳染力極強的Omicron變異株迅速擴散，迎來第6波疫情，確診飆增，感染人數2月3日來到300萬人、2月15日來到400萬人、2月28日來到500萬人、3月18日來到600萬人、4月9日來到700萬。儘管第6波疫情一度受到控制，但7月份感染情況再度擴大，正式邁入第7波疫情。

總體而言，從日本第一起確診個案出現，到累計200萬人確診，期間歷經約2年時間，但此後短短半年內卻暴增800萬例，截至14日全境累計破1000萬人確診。全日本人口約1.2億多人，以此單純換算下來，每12人當中，就有1人擁有感染新冠的經驗。至於第7波感染狀況，東京都專家會議認為，應該會與第6波疫情的速度與規模相同。

►日本第7波疫情來襲！BA.5將成主流毒株　單日確診「翻倍」增逾9萬例

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