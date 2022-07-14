馬尾熱褲女臉書PO文賣快篩　警佯裝大盤約面交...她辯不知違法

▲汐止警分局偵查隊宣布破獲網路販售快篩試劑，起獲885支快篩 。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

汐止警分局偵查隊6月7日執行網路巡查勤務，發現現居高雄市的呂女（30歲）在自己臉書PO文販售「新型COVID-19快篩試劑」，標榜可檢驗出包含新變異株OMICRON新冠肺炎的快篩產品，警方一開始以為是詐騙集團吸金，喬裝買家查證並訂購，這才確定呂女透過臉書大賣國外進口快篩，明檢違反《醫療器採管理法》，組成專案小組展開追查。





▲▼汐止警分局偵查隊宣布破獲網路販售快篩試劑觸犯醫療器材管理法，起獲885支快篩 。（圖／記者張君豪翻攝）



汐止警偵查隊6月透過喬裝買家訂購收貨後，經送驗確認所收到的快篩試劑確實屬於《醫療器材管理法》管制器材，警方不動聲色佯裝大盤向呂女再次訂購並約定面交，雙方相約7月9日在高雄市鳥松區東山路一帶面交，警方趁呂女帶他們到鄰近倉庫內取貨交易時，表明身分當場逮捕呂女，並起獲市價約13餘萬元新台幣的COVID-19試劑885支。

呂女解釋是替人代購，但此行為顯已涉嫌違反醫療器材管理法，警方將呂女帶回新北市汐止分局接受警詢，呂女辯稱係透過國外代購取得這批快篩試劑，但不知販售快篩試劑違法；經高雄橋頭地檢署檢察官視訊開庭復訊後，檢察官裁定無保請回將擇期開庭調查。汐止警分局偵查隊長廖國安表示，快篩試劑屬於「第三級醫療器材」沒有醫材商、藥局身分不得以個人名義販售，違法將可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1千萬元以下罰金。

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