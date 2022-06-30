成大妹快篩陽「自製原味鑰匙圈」：賣給想確診的朋友　同校生傻眼

▲快篩陽。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

很多大學都有在臉書開設「二手交流買賣」的社團，日前就有一名成大的女學生發文販售「獨家快篩試劑鑰匙圈」，且上頭就是「2條線」，內容更寫道，倘若有人想確診、不想考試，都可以購入。該文貼出沒多久後，就被其他學生轉貼至Dcard上抨擊，直呼這樣開玩笑妥當嗎？

「社會在走，陽性要有！」該名女學生在臉書社團「《成大限定》Market版 二手交流買賣 v2.0」發文販售「獨家快篩試劑鑰匙圈」，一個100元。女學生在文中表示，她和好友考完期末考後，便開心夜衝，怎料這幾天朋友們紛紛確診，而她也不例外，或許是因為關出毛病了，所以「製作了快篩陽鑰匙圈，此鑰匙圈獨家限量版只在成大二手版售出」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女學生販售快篩試劑鑰匙圈。（圖／翻攝自Dcard）

該名女學生更表示，有的鑰匙圈可能會有神祕人的簽名，適合送給「想確診的朋友、不想實體考試的朋友、不想上班的朋友，或是自己使用都非常時尚。」她最後更直喊，該款鑰匙圈獨家限量，要買要快，售完就沒了，「放久了試紙可能會出現汙漬屬於正常現象，請安心使用。」

販售文章曝光後，就有另名女網友截圖轉貼至Dcard成功大學板，直呼「陽性快篩拿來開玩笑？」檢測試劑這樣玩，真的妥當嗎？

▲其他學生覺得此舉不妥。（圖／翻攝自Dcard）

貼文底下，網友紛紛回應，「哪個系的」、「蛤？所以是真的測過的喔！我以為是用其他東西做的」、「笑死，她原本還PO限動炫耀」、「自以為幽默」、「原味快篩」、「真的自以為幽默」、「要發這種文也是很有勇氣」。

▲自稱是當事人的女網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

而原本販售的女學生也現身回應，「哈囉我是發文的本人，有人在下面留言提到這件事不適合拿來開玩笑後我就刪文囉！也有人私訊問我能不能賣，但我們最後也的確是沒有賣，請大家當作是不好笑的玩笑看看就好，謝謝」。

根據「民眾使用 COVID-19 家用快篩試劑指引」，使用試劑後，若快篩結果為陽性，必須配合防疫人員指示處理已使用過的採檢器材；倘若要至鄰近社區採檢院所進一步檢測，則要將使用過的採檢器材以塑膠袋密封包好，攜帶至社區採檢院所並交給院所人員。至於快篩結果陰性者，快篩試劑用塑膠袋密封包好後，以一般垃圾處理即可。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光 一圖看堅果超狂功效



►醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有 阿嬤也愛喝

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺 6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

►超Q泰國象「拉鍊一拉」驚呆！圓肚子彈出超大袋子 購物也能很時尚

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝 大忙人愛慘

►日本人認證！10秒泡出研磨咖啡 「狂賣150萬包」比大冰奶還便宜