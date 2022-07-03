改裝排氣管深夜擾民　汐止警、環、監聯合稽查開罰逾85萬

記者張君豪／新北報導

暑假期間汐止警分局為穩定轄區治安6月28日起與新北市環保局、基隆監理站於當天到30日晚間展開「抓噪大執法」聯合稽查，更在6月30日起連續3日執行擴大臨檢工作，鎖定轄內青少年易聚集滋事、深夜易逗留場所、轄區交通要道，舉行臨檢展現警方維護治安決心。

▲汐止警方會同環保、監理單位聯合稽查、針對改裝車及青少年易聚集場所擴檢維護治安。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

汐止警方運用優勢警力在包廂、公共場所內逐一盤查，過濾不法，遇深夜未歸青少年則勸導返家並開立勸導單；警方並呼籲業者勿違法深夜容留未成年青少年。

6月28到30日晚間警方會同監理單位、環保局舉辦聯合稽查，共攔查33輛違規改裝排氣管機車，汐止警方統計從6月25日至30日，總計告發16件違規改裝的汽機車、4件酒後駕車、25件無照駕駛，依法規裁罰最高金額計算，總計開罰金額高達新台幣85萬元。

汐止警方從6月30日至7月2日青春專案執行深夜強化治安擴大臨檢，共計出動警力97人次、臨檢處所30處、稽查消費民眾618人，查緝刑案數8件、通緝犯5人。汐止警方呼籲，氣機車改裝排氣管影響民眾安寧、以及毒品、詐欺，街頭暴力、酒後危險駕車等犯罪，警方都將持續規劃防制，積極掃蕩不法。

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