畫面曝！大潭電廠「黑色13日」工人墜地亡　網見這標語嘆：太諷刺

記者楊熾興、陳韻如／桃園報導

台電大潭電廠近日頻傳工安意外！繼6月13日的鷹架倒塌造成6人被壓傷後，相隔一個月後的「黑色13日」又發生一名39歲工人從10公尺高鷹架墜地，緊急送醫後宣告不治。工人墜落當下監視器畫面曝光，只見當時一群工人在陰影處休息，沒想到電塔處卻突然有一個黑影墜落，眾人上前才看他發現是該名工人，畫面相當驚悚。

▲大潭電廠工人墜地畫面曝 。（圖／翻攝爆料公社）

有網友在臉書《爆料公社》曝光桃園大潭電廠昨發生的意外畫面，而影片中，一群工人在陰影處休息，突然電塔處一個黑影就從高處墜落，眾人察覺異狀趕緊上前查看，才發現是工人墜地，緊急通報消防，但該工人送醫後仍不幸宣告不治。

據了解，施工架組裝工人范姓男子，同在興建中的8號機組，欲搭設施工架，結果疑似踩空，又未將安全帶勾掛上，當場從3、4樓約10多公尺高處直接墜落地面，釀成悲劇。

▲工人墜地後，其他在場人員見狀趕緊衝上前查看，並將他送醫。（圖／翻攝爆料公社）

由於現場放有「安全第一」等標誌，放上影片的原PO便忍不住質疑，「那排黃色『安全第一』的標語都是寫好看的嗎？！」並開酸，「大潭火力發電廠正在蓋的8號機，背負式安全帶，防墜器，防墜網都沒有？工安起飛囉！」

這段影片曝光，也立刻引發熱議，網友也紛紛留言，「只有警語沒防護，有用嗎！」、「天啊！警語真諷刺」、「寫歸寫，做歸做，口號喊喊就好」、「安全措施真的要做到阿！命只有一條！要珍惜！」