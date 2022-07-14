快訊／台電好衰！拖板車「直接撞彎電桿」　高雄這區域下午停電

▲台電好衰！拖板車「直接撞彎電桿」，高雄這區下午恐停電。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

一名55歲黃姓拖板車駕駛，今天上午行經高雄市大樹區中山路和中華路口時，因過彎不慎，擦撞路旁台電電桿，導致電桿直接被折彎，所幸現場無人受傷。警方獲報後迅速到場，指揮疏導交通，目前現場已排除，恢復交通順暢。台電表示，該電線桿需要更換，預計下午1點半進場搶修，屆時將有部分用戶會停電，確定範圍後會請當地里長事先通知附近住戶。

有網友在「我是大樹人」FB社團中提醒，水寮往仁美方向，有電線桿折斷了，需經過此路的人車請注意安全。警方表示，初步了解，該拖板車駕駛並無酒駕，因為該路段狹窄，拖板車轉彎時因內輪差的關係，擦撞到一旁電桿。事故後並未造成停電，但台電預計將更換電線桿，預計下午2點停電至5點，損害賠償部分由台電向當事人請求。

▲拖板車過彎不慎「撞彎電桿」，台電預計下午1點半進場搶修。（圖／記者賴文萱翻攝）

台電表示，事故後並沒有造成用戶停電，目前已調派承攬商，預計下午1點半進場搶修，因隔離受損線路需要，將造成部份用戶短暫停電；另搶修時將造成大樹區中華路、中山路口一帶約132戶停電，已事先通知水寮里、水安里、井腳里等三里長，並向用戶廣播停電以儘早準備，造成不便謹表歉意。至於電線桿毀損費用，會依規定向駕駛求償。