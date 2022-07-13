不熟新北？林佳龍參選起手式　開嗆侯友宜來做政策考試

▲民進黨中執會後，徵召前交通部長林佳龍參選新北市長。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨13日通過提名衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍參選台北市、新北市長。面對國民黨以及新北市長侯友宜質疑對新北市不熟，林佳龍也現場下戰帖，「哪個政策你認為我不認識？你提出來我馬上答題」，我們各出3道題限時考試，進行比較有建設性的討論，打一場高規格、有品質的選戰。

林佳龍說，我不會對抗新北市政府，其實選舉就是大家競相提出好的政策，爭取人民支持，這是我認為基本的自我要求。民進黨決定徵召提名我後，他們的發言其實比較是有點酸，比如說質疑對新北不熟，侯市長跟民代說他把新北市民當作二等公民，「我當交通部長時，有把新北當作二等公民嗎？」

林佳龍細數，所有侯友宜市長想解決沒有辦法解決的事情，包括林口跟五股交流道要新增或擴建匝道，那是多久沒辦法解決的問題？我們中央擔起來，設計找地出錢，只要跨縣市的問題過去都沒辦法解決。

「另外一個例子是基隆捷運。」林佳龍說，以前好像是基隆人的事情，可是是「首都圈」要有基隆捷運，不是只有火車的軌道拿來做輕軌，現在也解決不只是基隆的問題，還解決新北汐止這地方，在南港內湖間的問題。台北也一樣，民生汐止線沒辦法解決，就一併把東線同步解決，這就是要發揮區域治理。

「他們對我的一些不管酸言酸語或批評，應該導向變成政策性的討論或辯論。」林佳龍也現場邀請侯友宜，我們各提3個新北發展的重大政策議題，他們說要考試讓我去念小學堂，這當作玩笑話可以，但不要用這樣方式，「你認為我不認識新北，哪個政策你認為我不認識？你提出來我馬上答題」。

林佳龍說，我們各出3道題，可以限時考試、不翻書，也可以open book，都尊重對方選擇，「今天既然我接了戰帖，我們各出3道題，由記者朋友大家來主持監考團」。

林佳龍說，這樣就是很建設性，也比較有趣，而不是說母雞講一下、小雞一群一哄而散，我可以了解他們的焦慮，但是心情放輕鬆一點，打一場高規格、有品質的選戰。